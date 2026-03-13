Alberto Rosa 13 MAR 2026 - 20:41h.

El alcalde de Cartaya ha compartido el momento de la llegada de la víctima a su casa después de dos meses ingresada

La carta que refleja el calvario de una madre tras el accidente de Adamuz: "Señor Moreno, ¿si fuera su hijo se conformaría?"

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La tragedia del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, en la que murieron 46 personas, está a punto de cumplir dos meses. A pesar de las tristes historias que ha dejado el suceso, surgen buenas noticias de entre la tragedia, como el regreso de Rocío, una de las supervivientes, a su pueblo, Cartaya.

La mujer ha regresado este viernes a su casa, donde ha sido recibida por el entorno más cercano tras unas semanas muy difíciles de olvidar en la que Rocío luchaba por recuperarse de este grave accidente.

Eel propio alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, quien ha compartido públicamente la noticia en sus redes sociales. Lo ha hecho con una imagen del momento de la llegada de Rocío en ambulancia a su casa.

“Diario de un Alcalde dia 16: Creo que la ocasión lo merece adelantar mi diario y todo lo demás tiene un segundo plano en mi día. En esta ambulancia llega Rocío, mi guerrera…", comienza escribiendo el primer edil.

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“Hoy, 54 días después de aquel infierno, te vi cruzar el umbral de tu casa en Cartaya. Ese umbral que tanto has soñado. Y se me paró el corazón de emoción. Al verte hacerlo. Has luchado como nadie, día a día, con una fuerza que nos deja sin palabras. Y ahora estás aquí: en casa, con tu gente tus animales,tus vecinos, tu familia...... Respira hondo ese aire que te conoce de siempre. Llora, ríe, descansa… lo que necesites”.

Barroso continúa con un alegato a su fuerza y lucha interior: “Pero nunca olvides que eres indestructible. Y que verte entrar por esa puerta ha sido uno de los momentos más bonitos de mi vida. Bienvenida a casa, Rocío. Digna admirar estaré aqui para lo que me necesites", concluye.

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El número de heridos hospitalizados desciende a tres

Tras el traslado de Rocío a su casa, el número de heridos en el accidente de Adamuz ha bajado este viernes de cuatro a tres, al haberse producido el alta de la única persona que seguía ingresada en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 122 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

Eso hace que en planta de hospitalización haya un total de dos heridos adultos, uno de ellos en el Reina Sofía de Córdoba y uno en el Hospital Quirón de Huelva, mientras que la única persona que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está ingresada en el Hospital Regional de Málaga.