Iván Sevilla 14 MAR 2026 - 19:09h.

Los residentes del bloque 15 de la Avenida de Europa en Málaga capital defienden que su edificio "no se toca"

"La ciudad está estropeada por la especulación", lamenta el Sindicato de Inquilinas de Málaga, participante en la manifestación

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MálagaMientras el Gobierno aprobó una prórroga de desahucios en España, el fantasma de quedarse en la calle sobrevuela ahora a unas familias de Málaga que han protestado ante el riesgo de sufrir esa situación en sus viviendas actuales.

En un contexto general de especulación inmobiliaria por parte de los propietarios, los residentes del bloque 15 de la Avenida de Europa de la capital de la Costa del Sol siguen defendiendo sus derechos frente a las dificultades para acceder a otro hogar.

Este 14 de marzo, a las 12 horas, los vecinos han protagonizado una marcha que ha comenzado precisamente en esa vía, donde conecta con Juan XXIII. "Queremos casas para vivir" ha sido el lema principal de la manifestación.

Luchan en conjunto porque su edificio "no se toca" y no quieren ser víctimas de una "especulación" que tiene "estropeada la ciudad", como recordó el Sindicato de Inquilinas de Málaga, que ha participado en el acto reivindicativo.

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"No tenemos prisa, pero sí mucho coraje, se van a quedar", añadió en sus redes sociales en las horas previas a la protesta. Este colectivo continúa luchando para "acabar con el negocio de la vivienda".

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, junto al coordinador andaluz de IU, Toni Valero, y la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha criticado que "los especuladores se están quedando con todos los bienes". Los tres han asistido a la marcha.

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"Quieren vivir del carajo y sacar rentabilidad a costa del sufrimiento de mucha gente"

En declaraciones recogidas por Europa Press, Alba ha expresado también que "la vivienda, como bien estratégico, es uno de los grandes caramelos que quieren los especuladores y vienen a por ellos".

"Es un derecho, no es un negocio, pero los grandes rentistas quieren vivir del carajo, vivir sin dar un palo al agua y sacar rentabilidad a costa del sufrimiento y la desgracia de mucha gente", ha lamentado.

"Hoy estamos apoyando la manifestación del bloque 15 de la Avenida de Europa, un bloque en el que distintas familias pueden ser desahuciadas. Desde Por Andalucía decimos que Andalucía no puede seguir así, no puede ser una Andalucía donde no se reparte la riqueza".

"El propio alcalde de Málaga están creando un modelo de ciudad donde los que se benefician siempre son las minorías, llenando sus bolsillos con grandes privilegios mientras que a la gran mayoría, lo único que se nos queda es sobrevivir en una selva en la que nos está metiendo Moreno Bonilla", ha criticado.

"Centenares y centenares de familias están siendo desahuciadas"

También el candidato de Por Andalucía se ha referido a las "62 familias de Manilva" que, al igual que quienes viven en el edificio de la capital malagueña, están en riesgo de desahucio.

Una situación que ya ha afectado a "centenares y centenares" de personas que ya han sido desahuciadas en Andalucía, según ha recordado. Por su parte, Morillas ha lamentado que "el propietario Geslau quiere echar a la calle" a los residentes del bloque 15.

"Esta ciudad no está en venta, es necesario que las instituciones, que el ayuntamiento intervenga para que dejen de venderse los bloques de vecinas a propietarios para que especulen con ellas", ha instado.

"No puede ser que se permita y se tolere que en esta ciudad que haya promociones de viviendas protegidas de las que se excluye a las familias que tienen ingresos menores de 2.100 euros", ha aprovechado para apuntar igualmente.

La coordinadora provincial de IU Málaga ha concluido con esta frase: "Por eso, hoy volvemos a decir que las viviendas son para vivir y no para especular".