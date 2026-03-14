Acuerdan ocho años de internamiento psiquiátrico para el joven que mató a su madre con una cajonera en Estepona, Málaga
El crimen ocurrió el 5 de diciembre del 2022 en una vivienda cuando el acusado tuvo un brote psicótico
La progenitora, de 61 años, sufrió varios politraumatismos craneoencefálicos con el objeto que le causaron la muerte
MálagaUn acuerdo de conformidad ha determinado ocho años de internamiento psiquiátrico al joven que hace cuatro años mató a su madre con una cajonera en un homicidio ocurrido en la localidad de Estepona (Málaga).
Así lo han pactado la defensa del procesado, que ahora tiene 29 años, con la Fiscalía para evitar que sea juzgado por un jurado popular como se había previsto para el 16 de marzo. Ya no será necesario.
Según han informado a EFE fuentes judiciales, la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado la sentencia de su ingreso en un centro de psiquiatría, ya que el crimen se produjo cuando sufría un brote psicótico.
La progenitora viajó a visitar a su hijo desde Holanda por un aviso
El acusado, de nacionalidad holandesa, estaba de vacaciones en España invitado por una amiga, y su progenitora, de 61 años, viajó desde Holanda el 5 de diciembre de 2022 para visitarlo, según relata el escrito del alto tribunal.
La mujer llegó a la vivienda entre las 10:15 y 10:30 horas y, una vez en el domicilio, sobre las 11:00 horas de ese mismo día, comenzó una fuerte discusión entre ambos familiares.
En los hechos probados se precisa que, "movido por una fuerte manifestación psicótica reactiva que anuló su percepción de la realidad", el chico le propinó varios golpes en la cabeza a la madre con una cajonera.
Sufrió politraumatismos craneoencefálicos que le causaron el fallecimiento, como consecuencia. Su desplazamiento a nuestro país estuvo precedido por el aviso de la amiga del joven, quien advirtió de que su hijo tenía un comportamiento extraño.
Esfuerzo en reparar el daño causado a sus familiares tras el crimen
Antes de los hechos, la progenitora pidió a la amiga de su hijo que los dejaran a solas para intentar calmarlo y cuidarlo en el domicilio. Ella regresó al día siguiente tras conocer, por un tercero, que la puerta de la casa estaba abierta.
El cuerpo fue encontrado en uno de los dormitorios por la propietaria del inmueble y el joven fue detenido un día después del hallazgo. Posteriormente, fue trasladado a la unidad de psiquiatría del Hospital Costa del Sol.
Una vez estabilizado del brote psicótico, el acusado tomó conciencia de lo sucedido y colaboró. Además, se ha esforzado en reparar el daño causado a sus hermanas y familiares, se precisa en la sentencia.