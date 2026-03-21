Mabel Cupet Jerez de la Frontera, 21 MAR 2026 - 05:30h.

Con solo una semana de vida ya se convertido en el centro de todas las miradas

Gracias a este trabajo conjunto, especies como la gacela dama mhorr, extinguida en libertad durante décadas, han podido volver a su hábitat natural en países como Marruecos, Túnez, Argelia o Senegal

Compartir







El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez (Cádiz) suma un nuevo miembro a la familia. Se trata de una cría de gacela dama (Nanger dama) cuyo alumbramiento tuvo lugar durante la madrugada del pasado lunes 14 de marzo, bajo la supervisión del equipo técnico del centro.

Se trata de uno de los antílopes más amenazados del planeta, que ya se ha convertido en un nuevo atractivo del Zoo y acapara todas las miradas de pequeños y mayores que visitan las instalaciones, a pesar de que aún no tiene ni nombre.

Nacimiento clave para la conservación

Según han informado desde la institución, la nueva cría ha superado con éxito los primeros chequeos llevados a cabo por Miguel Angel, uno de los veterinarios del centro. Esto supone un paso crucial en sus primeras horas de vida.

PUEDE INTERESARTE Peces globo en las Rías Baixas: la temperatura del mar sigue subiendo y ya atrae a peces tropicales

Actualmente, permanece bajo el cuidado constante de su madre, con la que mantiene un vínculo estrecho, y ya se encuentra integrada con normalidad en el grupo de ejemplares que habitan en las instalaciones del zoobotánico jerezano. Este desarrollo favorable es considerado un indicador positivo tanto para su supervivencia como para su futura adaptación dentro del grupo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un éxito del programa europeo de Especies en Peligro

Este nacimiento supone, además, un nuevo éxito del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), una iniciativa en la que el centro participa activamente desde hace años. Este programa tiene como objetivo garantizar la viabilidad genética y demográfica de especies amenazadas mediante la coordinación de la cría en cautividad entre diferentes instituciones zoológicas europeas.

Los ejemplares presentes en el centro pertenecen a la subespecie mhorr, considerada actualmente extinta en estado salvaje. La desaparición de esta subespecie en libertad se ha debido principalmente a la presión de la caza y a la degradación de su hábitat natural.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Gracias a este trabajo conjunto, especies como la gacela dama mhorr, han podido volver a su hábitat natural en países como Marruecos, Túnez, Argelia o Senegal. En este sentido, el nacimiento de esta cría se interpreta como una pequeña pero significativa victoria en la lucha contra la desaparición de la biodiversidad.

Colaboración científica e internacional

El Zoobotánico de Jerez desempeña un papel destacado en este esfuerzo conjunto, colaborando estrechamente con la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) y con la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Esta cooperación permite no solo la gestión coordinada de la cría ex situ, es decir, fuera de su hábitat natural, sino también el desarrollo de estrategias orientadas a la eventual reintroducción de la especie en el medio natural.

Precisamente, la labor que se lleva a cabo en la Estación Experimental de Zonas Áridas ha sido clave para el éxito de estos programas. A través de técnicas especializadas de reproducción y manejo, se han obtenido resultados muy positivos que han permitido aumentar progresivamente la población de gacela dama en cautividad. Estos avances abren la puerta a futuros proyectos de reintroducción en áreas protegidas, contribuyendo así a la recuperación de la especie en su entorno original.

Características de la gacela dama

La gacela dama es una de las especies de mayor tamaño dentro de su grupo. Se caracteriza por una elegante morfología, con un largo y estilizado cuello que le confiere una apariencia distintiva. Su pelaje presenta una coloración castaño rojiza en la parte superior, mientras que la zona inferior es de tonalidad blanca. No obstante, estos colores pueden variar en función de la edad del animal, la estación del año e incluso entre individuos.

Otro de sus rasgos más reconocibles son sus cuernos, cortos y delgados, con anillos bien marcados y una curvatura que se dirige primero hacia atrás y posteriormente hacia arriba. En cuanto a su alimentación, se trata de un animal herbívoro, con una dieta basada principalmente en el ramoneo, es decir, el consumo de hojas de árboles y arbustos.

Un paso más contra la extinción

En términos reproductivos, la gacela dama no presenta una estacionalidad estricta, pudiendo reproducirse a lo largo de todo el año. El periodo de gestación es relativamente corto, con una duración aproximada de tres meses, tras los cuales nace generalmente una única cría, como en el caso registrado recientemente en Jerez.

El nacimiento de esta hembra no solo refuerza el compromiso del Zoobotánico de Jerez con la conservación de especies en peligro, sino que también pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y la investigación científica en la preservación de la biodiversidad. En un contexto global marcado por la pérdida acelerada de especies, iniciativas como esta adquieren un valor fundamental para garantizar la supervivencia de animales.