Mabel Cupet Sevilla, 26 MAR 2026 - 06:30h.

El animal, de cuatro años de edad, tiene microchip y está esterilizado

Las redes sociales se han volcado en la causa y son muchos los vecinos y conocidos que han compartido la publicación

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Piden ayuda urgente para localizar a Rita, una perrita desaparecida entre las localidades de Gines y Castilleja de la Cuesta, Sevilla, desde el pasado domingo 22 de marzo.

La última vez que Alex Almagro vio a Rita fue el pasado domingo al mediodía. El animal se encontraba en casa de una amiga que cuida a la mascota de manera puntual cuando su dueño lo necesita. El hijo sin darse cuenta no dejo la puerta bien cerrada y Rita se escapó.

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Cuenta Almagro, que la siguieron y vieron como regresaba a casa, pero asustada salió corriendo y desde entonces no saben nada de ella.

El animal esta castrado y tiene microchip

Rita, de raza Jack Russel, tiene cuatro años de edad, está esterilizada y lleva microchip, aunque en esta ocasión no llevaba puesto su collar. Tiene pelaje blanco y con dos manchas marrones. Además estaba recién bañada en la peluquería.

Rita es como una perra miedosa, como cuenta su dueño, por lo que advierten de que podría asustarse con facilidad ante desconocidos. Este aspecto resulta clave a la hora de intentar acercarse a ella sin generarle más estrés. “Es una perra muy dulce, muy bonita que te abraza, pero que tiene mucho miedo” cuenta Alex.

La falta de información sobre su paradero ha llevado a su dueño a colocar más de 500 carteles por todos los municipios del Aljarafe sevillano con la esperanza de que alguien pueda reconocerla y devolverla a casa sana y salva.

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Búsqueda intensiva con más de 500 carteles

Un cartel con la foto de Rita, con el que ofrece una recompensa a quien la encuentre. “Para mi Rita es como una hija, está siendo terrible su búsqueda” añade su dueño ,que además asegura, que no tiene familia, que ha pasado por un proceso complicado de separación y que se pasa el día en bucle pensando “habrá comido, tendrá miedo, estará pasando frío”.

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Las redes sociales también están jugando un papel clave en la búsqueda de Rita. Alex cuenta con el apoyo de amigos y vecinos, que se han volcado en ayudarlo, tras la difusión en su perfil de la pérdida de su mascota.

Alex solo espera que esta pesadilla acabe pronto y pueda volver a acariciar a Rita como siempre