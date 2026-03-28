Europa Press 28 MAR 2026 - 21:41h.

El consejero de la Junta de Andalucía se ha referido a la figura del comisionado creada "para que esté al lado de las víctimas" del accidente de Adamuz

Adamuz rinde homenaje a las personas que asistieron y prestaron ayuda a las víctimas del accidente ferroviario por su "entrega y compromiso"

Compartir







El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha señalado que la jueza que investiga el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, aún no ha resuelto sobre la solicitud de personación de la Junta de Andalucía en dicho procedimiento, aunque ha confiado en que "será que sí".

Así lo ha dicho Nieto este sábado en el acto institucional de reconocimiento a quienes ayudaron a las víctimas del accidente ferroviario, donde ha sido cuestionado por los periodistas respecto de esa personación y donde ha recordado que la han solicitado para "garantizar que toda la instrucción y luego el juicio llegue a buen término".

La creación de una comisión en el Parlamento andaluz

Según ha indicado, hay algunas solicitudes que se han denegado y otras que ya se han permitido, pero sobre la de la Junta no han recibido notificación alguna "ni en un sentido ni en el otro". Así, ha apostado por "dejar que se vean todos los escritos que se han presentado por las distintas partes". "Entendemos que será positiva, pero todavía no se ha producido", ha incidido

El consejero se ha referido a la figura del comisionado creada "para que esté al lado de las víctimas" y que ya está trabajando con "el objetivo fundamental de estar en contacto con las personas que han sufrido de una u otra forma el accidente". Al respecto, ha indicado que "prácticamente todas las que iban en el tren y sufrieron algún tipo de lesión han recibido su llamada o han recibido su visita", lo que ha considerado "positivo".

PUEDE INTERESARTE Recibe el alta la última superviviente del accidente de Adamuz en Huelva

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Preguntado sobre la creación de una comisión en el Parlamento andaluz, ha señalado que al haberse disuelto por la convocatoria de elecciones andaluzas, "será una de las primeras funciones del nuevo Parlamento la constitución de esa comisión que el presidente ya ha dicho que quiere que sea del diálogo y del acuerdo entre todos los grupos políticos donde se definan qué medidas y qué contenidos son los que tienen que desarrollar".

"Lo que nosotros queremos es que las víctimas del accidente sientan que su administración, la Junta de Andalucía, está cerca de ellos y les va a ayudar en aquello que necesiten. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro reto y en esa línea es en la que queremos que se desarrolle", ha dicho el consejero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según ha apuntado, también trabajarán, aunque será algo que se prolongará "durante bastante tiempo", en "garantizar que el proceso judicial se cierra de una forma correcta, que las personas que han sufrido el accidente se vean compensadas en la manera que la justicia determine y que si ha habido alguna responsabilidad, también quede verificada y definida en esa causa judicial".

Destaca la labor de la jueza y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Cuestionado por el refuerzo del juzgado que lleva la investigación, ha destacado la labor de la jueza y ha aseverado que se está haciendo un esfuerzo "notable", al tiempo que ha apuntado que no se les ha pedido más refuerzos, pero que "si se solicitaran, evidentemente, los atenderemos y trataremos de que no haya ninguna carencia que lastre o dificulte la instrucción de ese procedimiento".

Nieto ha esperado que las personas que permanecen hospitalizadas se recuperen y ha señalado que "hay otras heridas que no se ven, que son heridas que están en el alma, que están en la mente y que afectan a muchas personas que iban en ese tren, a muchos familiares de los que iban en el tren y ya no están con nosotros y a ellos no los podemos olvidar".

Así, ha considerado que "es la hora de intentar cerrar ese luto, cerrar esa presión, hacer que también llegue la primavera a esas personas que lo han pasado mal aquí y que en el recuerdo nos quede la parte positiva de Adamuz", en referencia a que se convirtió en un lugar "donde también estalló una empatía y una colaboración por parte de la ciudadanía que va a quedar siempre en nuestro recuerdo".

"No nos olvidamos del trabajo que hicieron todos los cuerpos que participaron en paliar los daños de ese accidente, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todo el dispositivo de Protección Civil, el dispositivo sanitario; bomberos, el trabajo que hicieron también los forenses, que en ese momento fue clave; y los vecinos de Adamuz para intentar con su presencia, con su ayuda, con sus mantas, tratar de paliar ese frío que a todo se nos metió en los huesos", ha dicho.