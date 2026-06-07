La imagen viral tomada desde el balcón de una casa que muestra 548 galaxias

Cornelis Van Zuilen consigue, desde su casa en Países Bajos, una imagen única que da la vuelta al mundo

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Su nombre es Cornelis Van Zuilen y su afición por la fotografía le ha llevado a que una de sus instantáneas se convierta en una imagen viral por mostrar 548 galaxias. Además, llama la atención que la imagen en sí fue tomado desde el balcón de su propia casa, en Países Bajos, lo que hace más increíble esta hazaña. Esto formaba parte de un proyecto personal a través del cual se llevaron a cabo más de 60 horas de observación y procesamiento muy delicado.

Así se tomó la imagen viral que muestra 548 galaxias

El punto de partido de este particular proyecto era el deseo de Cornelis de superar un simple registro de estrellas. Es decir, en lugar de limitarse a observar cuerpos celestes aislados, se propuso el denominado Triplete de Leo, un grupo galáctico formado por las galaxias espirales M65, M66 y NGC 3628, situado a unos 30 millones de años luz de la Tierra, dentro de la constelación de Leo. Esta región se encuentra próxima a la estrella Chertan, sexta más brillante de la constelación y una de las más luminosas.

Para lograr este objetivo, Van Zuilen utilizó un telescopio Askar 103APO que le permitió enfocar galaxias lejanas. El proyecto, según narró a la publicación Space, comenzó como parte de una serie personal: fotografiar todo el Catálogo Messier, un listado histórico de objetos astronómicos. Tras obtener su primera imagen del Triplete de Leo en 2025, se propuso un reto aún mayor: retratar la gigantesca cola de marea de NGC 3628 y alcanzar un nivel de detalle inédito.

De esta forma, el 6 de abril comenzó a observar durante 18 noches despejadas, reuniendo así 85 horas de datos astronómicos (más tarde solo seleccionaría 60 de esas 85 horas porque ya se reunían los estándares de calidad para construir la imagen final. Lo hizo desde el balcón de la casa en la que vive, en el pueblo de Heiloo (Holanda Septentrional).

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La fotografía resultante muestra detalles que solo pueden apreciarse con equipamiento profesional en observatorios remotos. Junto a las estructuras espirales de M65 y M66, la imagen permite observar con nitidez el perfil de NGC 3628, conocida popularmente como la 'Galaxia Hamburguesa'. La instantánea muestra la gigantesca cola de marea que se extiende desde NGC 3628, una formación de 300.000 años luz de longitud, originada por interacciones gravitacionales con galaxias vecinas ocurridas hace millones de años.

Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Cornelis es la identificación, mediante el software PixInsight, de hasta 548 galaxias visibles distribuidas en todo el encuadre. Muchas de ellas aparecen apenas como puntos de luz, pero cada una representa un sistema formado por miles de millones de estrellas y, en algunos casos, se encuentran a cientos de millones o incluso miles de millones de años luz de nuestro planeta.

El procesamiento de la imagen requirió semanas de trabajo y el uso de PixInsight, un programa especializado en astrofotografía que permite combinar, analizar y realzar la información registrada por el telescopio. Esta herramienta, empleada tanto por aficionados como en entornos científicos, facilitó la identificación y clasificación de las estructuras en la fotografía, maximizando la calidad del resultado final.

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El impacto de la imagen va más allá de su calidad estética, pues captar la luz de cientos de galaxias desde un entorno doméstico representa una muestra concreta de cómo la tecnología ha ampliado el acceso a la exploración astronómica.