Maitena Berrueco 13 ABR 2026 - 19:29h.

El pediatra vizcaíno, amonestado por atender a una niña terminal, destapó las carencias en los cuidados paliativos pediátricos

La desigualdad de los cuidados paliativos pediátricos en España: "Hay niños que cambian de comunidad para ser atendidos"

Compartir







BilbaoEl pasado verano, el pediatra bilbaíno Jesús Sánchez Etxaniz destapó las carencias en la atención domiciliaria a los niños en situación terminal, al hacer público que Osakidetza le había “llamado al orden” por atender fuera de su horario de trabajo a una niña de 4 años que se estaba muriendo.

La falta de humanidad del sistema provocó entonces un enorme estupor en la sociedad vasca y lo ocurrido llevó a Osakidetza a rectificar y fue el germen de HaurSare, la nueva red integral de atención a la cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos de Euskadi. Un plan que contempla la atención 24/7, la coordinación entre niveles asistenciales y el acompañamiento a las familias en toda Euskadi. Para poder llevarlo a cabo, Osakidetza incorporará profesionales especializados y creará equipos en las tres provincias vascas: “En Euskadi, cuidar no es una opción sino que es una responsabilidad pública”, señalan.

Los pequeños y adolescentes con patología crónica compleja representan el 6,8% de la población pediátrica y alrededor de 90 de cada 10.000 menores necesitan cuidados paliativos. Es un grupo minoritario, pero concentran aproximadamente el 20% de las hospitalizaciones pediátricas, más de la mitad de las estancias en UCI y 8 de cada 10 fallecimientos hospitalarios pediátricos. Además, los avances médicos aumentan la esperanza de vida de los menores con enfermedades complejas, y eso requiere de: seguimiento, soporte técnico, atención emocional y coordinación entre distintos dispositivos asistenciales.

Detrás de estas cifras hay una realidad común: familias que necesitan acompañamiento continuado, respuestas rápidas, coordinación real entre profesionales y una atención cercana, humana y adaptada a cada situación. “Cuando un niño o una niña enferma gravemente, no tratamos solo una enfermedad. Acompañamos a una familia, sostenemos una vida y defendemos una dignidad”, apunta el consejero de Salud, Alberto Martínez.

PUEDE INTERESARTE Un pediatra vasco denuncia haber sido amonestado por cuidar de una niña de cuatro años terminal fuera del horario laboral

Atención 24/7, en todo Euskadi

Hasta ahora, solo el Hospital de Cruces (Barakaldo, Vizcaya) disponía de una unidad de este tipo. A partir de ahora, se garantiza la atención continuada 24 horas al día, 7 días a la semana en todo Euskadi. La red contará con equipos multidisciplinares hospitalarios en las cuatro Organizaciones Sanitarias Integradas de referencia: Hospital Universitario Cruces, Hospital Universitario Basurto, Hospital Universitario Donostia y Hospital Universitario Araba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los equipos estarán formados por pediatras, enfermeras especialistas en pediatría, trabajadores sociales y psicólogos/as, e incluye una figura clave: la enfermera gestora de casos en cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos. Esta profesional, especialista en pediatría y con alto nivel de conocimiento en paliativos, liderará la gestión de casos complejos, realizará atención domiciliaria avanzada y servirá de enlace entre hospital, atención primaria, familia, escuela y servicios sociales. En total, el despliegue prevé una red de 16 enfermeras distribuidas en las distintas áreas sanitarias integradas, con el objetivo de reforzar la capacidad de seguimiento, apoyo y acompañamiento a lo largo de todo el proceso de enfermedad.

El acceso para las familias se realizará a través del Consejo Sanitario, mediante el Circuito Aringarri, que activará el equipo pediátrico necesario según cada situación. El modelo contempla guardias localizadas y, cuando sea preciso, su paso a atención presencial, especialmente en situaciones de últimos días, síntomas de difícil control o necesidad de atención domiciliaria urgente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La propuesta también da un papel específico al acompañamiento emocional. Para la atención de cuidados paliativos pediátricos y duelo perinatal se prevé contar con un psicólogo/a en Vizcaya y otro en Guipúzcoa, y con atención compartida con la unidad de paliativos de adultos en Álava. El objetivo es ofrecer apoyo especializado tanto a los niños, niñas y adolescentes como a sus familias, en todas las fases del proceso, incluido el duelo.

El nuevo modelo organizativo se implantará de forma progresiva, con incorporación de profesionales, dotación de recursos materiales, formación estructurada y activación escalonada de la atención continuada hasta alcanzar la cobertura plena 24/7. El proyecto incorpora además un itinerario formativo en tres niveles (básico, intermedio y avanzado) para asegurar la capacitación de todos los profesionales implicados. La red se alineará igualmente con iniciativas europeas como Hope4Kids, en la que participa Osakidetza y que sitúa a Euskadi en un entorno de colaboración internacional para mejorar la atención paliativa pediátrica.