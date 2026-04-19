Mabel Cupet Sevilla, 19 ABR 2026 - 05:30h.

La promoción, compuesta por un total de 68 viviendas, presenta, según los afectados, una larga lista de deficiencias que no deja de crecer con el paso de los días

Los vecinos recibieron las llaves de sus casas hace tan solo unas semanas

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Apenas tres semanas después de recibir las llaves de sus nuevas viviendas, los vecinos de una promoción residencial en el barrio de Teatinos, en Málaga, denuncian una situación que califican de “insostenible” debido a la aparición de graves desperfectos tanto en el interior de los pisos como en las zonas comunes del edificio.

Una promoción dividida en dos edificios donde por el momento y debido a las circunstancias viven tan solo dos o tres vecinos, como nos cuenta uno de ellos.

Lo que debía ser el inicio de una nueva etapa se ha convertido, según relatan, en “una pesadilla”. Una experiencia marcada por la incertidumbre, las molestias continuas y la falta de respuestas. “Es frustrante” nos cuenta uno de los afectados.

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Problemas desde los primeros días

Los residentes aseguran que los fallos comenzaron a detectarse prácticamente desde el momento en que escrituraron las viviendas. Entre las incidencias más graves, destacan la aparición de aguas fecales en los pasillos cada vez que se hace uso de los baños, una situación que genera no solo incomodidad, sino insalubridad.

Otro vecino, nos cuentan, se le desancló el termo entero que tiene un peso de 200 kilos. Una situación alarmante que preocupa a los dueños de las viviendas “No sé si voy a colgar un cuadro y se me va a caer la pared” dice uno de los afectados.

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A estos problemas se suman filtraciones de agua en distintas estancias. Algunos vecinos relatan cómo el agua cae por las paredes de la cocina o se acumula en techos y rincones, provocando humedades visibles y el deterioro de los muebles.

En otros casos, las incidencias han ido aún más allá, con el desprendimiento de parte del techo en la escalera del edificio, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por las zonas comunes.

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Desperfectos generalizados en viviendas y zonas comunes

La promoción, compuesta por un total de 68 viviendas, presenta, según los afectados, una larga lista de deficiencias que no deja de crecer con el paso de los días. Los problemas no se limitan a casos aislados, sino que afectan a múltiples vecinos, lo que refuerza la percepción de que se trata de fallos estructurales o de ejecución en la construcción.

Los afectados describen una situación que les desborda, ya que muchos de ellos habían depositado los ahorros de toda una vida en la compra de estas viviendas de nueva construcción, confiando en unas condiciones óptimas que, por el momento, no se están cumpliendo.

Falta de respuesta por parte de las empresas

Uno de los aspectos que más inquietud genera entre los vecinos es la ausencia de soluciones por parte de las empresas responsables. Según explican, hasta ahora no han recibido una respuesta clara ni por parte de la promotora ni de la constructora del edificio, a pesar de haber trasladado reiteradamente las incidencias detectadas. “Desde la promotora nos dicen que no podemos quejarnos por todo” explica un vecino indignado.

Esta falta de comunicación y de actuaciones concretas está obligando a los propietarios a convivir con los desperfectos mientras tratan de organizarse para reclamar de forma conjunta y exigir soluciones urgentes.

Piden condiciones de habitabilidad

Mientras tanto, los vecinos continúan enfrentándose a una situación que, lejos de mejorar, parece agravarse con el paso de los días. La preocupación crece entre los residentes, que temen que los problemas detectados puedan tener un alcance mayor del que inicialmente se pensaba y reclaman una intervención urgente que garantice condiciones de habitabilidad adecuadas en sus viviendas nuevas.

Reconocen que no todos los vecinos están en las mismas circunstancias, pero todos viven con la incertidumbre de saber que va a pasar dentro de sus casas.