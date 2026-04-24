Redacción Andalucía 24 ABR 2026 - 11:29h.

Pacma denuncia que "los caballistas ebrios campan a sus anchas y sin control por las calles de Sevilla"

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SevillaLa imagen de un caballista deambulando de madrugada por las calles de la capital hispalense en plena Feria de Abril ha sido utilizada por Pacma para denunciar "el maltrato sistemático a los caballos" en la Feria de Sevilla.

A pesar de que el paseo de caballos finaliza a las ocho de la tarde en el recinto ferial, el partido animalista ha compartido en sus redes sociales un vídeo, grabado de noche, en el que se puede ver a una persona vestida con un traje de corto sobre un caballo blanco, recorriendo una calle en obras. Junto a él, otra persona en un caballo castaño.

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Desde Pacma aseguran que "los caballistas ebrios campan a sus anchas y sin control por las calles de Sevilla". Denunciando que se ha pedido al Ayuntamiento hispalense que se tomen medidas para evitar estas situaciones. Una petición, que según apuntan, no se ha tenido en cuenta.

Recuerdan que es posible tener una feria sin caballos y piden que se acabe con la "crueldad" a la que estos animales se ven sometidos.

El Paseo de Caballos y Enganches

El Paseo de Caballos y Enganches es una de las imágenes más emblemáticas de la Feria de Sevilla. Para mejorar la seguridad y la fuidez de personas en el recinto ferial, cada año, se establece un horario en el que se permite a caballistas y carruajes pasear por el Real. Este año el horario se ha fijado desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde.

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Una tradición que no está exenta de polémica, ya que cada año se difunden imágenes denunciando maltrato animal y abusos a caballos durante la feria. En ediciones pasadas se han podido ver, en redes sociales, vídeos de caballos desplomándose o equinos muertos en el Real.

Hace tan solo unos días, Pacma difundía otras imágenes en las que se podían ver caballos tirando de carruajes con más de diez personas, "sufriendo estrés, lesiones o malestar", siendo utilizados "durante larguísimas jornadas sin controles veterinarios".

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Controles de seguridad y salud de equinos

El pasado 21 de abril, Emergencias Sevilla informaba de las inspecciones de la Policía Local llevadas a cabo durante la Feria de Abril sobre documentación y condiciones de seguridad y salud de los equinos en el recinto ferial.

Según informan desde Emergencias Sevilla "en caso de necesidad se activa al servicio veterinario desplegado en el Real".