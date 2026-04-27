El presidente de Adif ha insistido en que los protocolos de mantenimiento preventivo se estaban cumpliendo en ese tramo

El último informe de la Guardia Civil del accidente de Adamuz señala que no se pudo detectar la rotura de la vía el día anterior porque el sistema de alerta no estaba preparado

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El presidente de Adif, Pedro Marco, ha negado que vaya a dimitir ante las peticiones del PP por su posible responsabilidad del accidente ferroviario del pasado mes de enero en Adamuz, en Córdoba, al entender que no ha hecho nada que pudiera haber tenido algo que ver con el accidente.

Así lo ha manifestado al ser interrogado este lunes por el senador del PP Vitorio Sanz en la primera sesión de la comisión de investigación impulsada por su partido en el Senado para dirimir las responsabilidades políticas del accidente.

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"He hecho un examen a conciencia de mis actos y mis acciones como responsable de la vía y no he encontrado ninguna acción u omisión que haya podido contribuir a evitar este accidente, y con defender la profesionalidad de mis trabajadores y hacer lo imposible para que esto no se vuelva a repetir", ha señalado.

"No voy a dimitir porque tengo un compromiso con la verdad"

"No he hecho nada de lo cual no me siento orgulloso. No he hecho nada que, por acción u omisión, pudiera haber tenido que ver algo con el accidente. Y si en el devenir de los hechos se demuestra lo contrario, presentaré mi dimisión", ha añadido Marco ante las múltiples afirmaciones del senador del PP en las que le acusaba de ser responsable del accidente.

El presidente de Adif ha insistido en que los protocolos de mantenimiento preventivo se estaban cumpliendo en ese tramo, habiéndose corregido cualquier defecto crítico encontrado con anterioridad, manteniendo la vigilancia aquellos de menor gravedad y pendiente de comprobar las labores de monitoreo realizadas.

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Se encontraron cinco fisuras en 500 metros de vía

Por ello, Marco ha puesto el foco en que cualquier recomendación que deban realizar los técnicos que investigan el accidente tiene que ir orientada a mejorar los protocolos de prevención.

Frente a las acusaciones del senador 'popular', que ha afirmado que en ese tramo o que la soldadura que podría haberse roto se ejecutó sin inspectores, Marco le ha respondido que "tergiversa" los hechos.

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Así, ha apuntado que no está probado que el Iryo descarrilase por una rotura de vía, ya que se trata por ahora de un indicio, o que 22 horas antes se detectase que se había roto la vía, algo que tampoco está determinado que fuese así.