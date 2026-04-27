Felipe VI ha considerado una señal muy positiva constatar el gran interés que España sigue generando entre la comunidad empresarial

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Felipe VI ha destacado este lunes ante inversores internacionales el marco de estabilidad que ofrece España, así como su compromiso duradero con la cooperación internacional en tiempos de incertidumbre cuando el equilibrio mundial "se encuentra en entredicho".

Así lo ha señalado el rey durante la clausura del 'II Invest in Spain Summit', un foro de inversión que reúne a 75 compañías de 25 países, que inauguró este lunes por la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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El rey ha destacado la incertidumbre que se vive hoy frente al crecimiento global que durante décadas se basó en un sistema fundamentado en normas lo que permitió a las empresas operar con previsibilidad.

Y aunque los principios que han sostenido la prosperidad a lo largo del tiempo siguen siendo tan relevantes como siempre, y es la responsabilidad de todos defenderlos, el equilibrio "se encuentra en entredicho" en un mundo que muchos prevén "más fragmentado" y "con menos certezas".

Las empresas que han asistido a este foro, ha dicho el rey a los inversores, no solo operan a nivel internacional, sino que también conectan economías, impulsan la innovación y contribuyen a la construcción de sociedades más prósperas.

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Pero, ha dicho, para ello se precisa estabilidad y claridad, "y España ofrece un marco predecible para la inversión, sólidamente fundamentado en su ordenamiento jurídico, una firme vocación europea y un compromiso duradero con la cooperación internacional".

Ha destacado también cómo España es una economía dinámica y abierta al mundo: un destino turístico líder a nivel mundial, que recibió cerca de cien millones de visitantes el año pasado; un país que alcanzó niveles récord de exportación; y un ecosistema empresarial acogedor y cada vez más internacional.

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Este encuentro, que ha reunido a 75 compañías internacionales procedentes de 25 países y a los principales responsables del área económica de la Administración, persigue, ha señalado el monarca, fortalecer la posición de España como destino de inversión de confianza.

Felipe VI ha considerado una señal muy positiva constatar el gran interés que España sigue generando entre la comunidad empresarial internacional y ha recordado que se encuentra entre los principales destinos mundiales de inversión extranjera directa .