Mabel Cupet Sevilla, 05 MAY 2026 - 14:31h.

El local, un conocido buffet libre situado en la localidad de Gelves, justifica la medida por la acumulación de estas conductas que afectan a su funcionamiento

La medida ha suscitado reacciones diversas, especialmente en redes sociales, donde el caso ha comenzado a circular

Compartir







Un restaurante del área metropolitana de Sevilla ha decidido adoptar una medida poco común ante un problema que, según afirma, se ha repetido con frecuencia en los últimos meses. El establecimiento Sushi Toro, ubicado en el municipio de Gelves y conocido por su formato de buffet libre, ha comenzado a aplicar un suplemento económico a aquellos clientes que vomiten en el local tras consumir comida en exceso.

La iniciativa ha sido comunicada tanto en el propio restaurante, mediante cartelería visible para los comensales, como a través de sus redes sociales. Desde la dirección explican que la decisión no responde a un hecho puntual, sino a una acumulación de episodios que han terminado afectando al funcionamiento diario del negocio. En concreto, apuntan a conductas de algunos clientes que, amparados en el formato de buffet, realizan pedidos continuos y consumen más allá de lo razonable.

Una situación insostenible

En el mensaje difundido por Sushi Toro, el equipo describe una situación que califican de insostenible. “En estos meses hemos tenido muchos clientes que piden sin parar y comen hasta reventar, hasta que vomitan”, señalan. Según detallan, estos incidentes no se limitan a casos aislados, sino que se han producido vómitos tanto en las mesas del comedor como en los baños del local.

PUEDE INTERESARTE Decomisados 430 herramientas ilegales y 75 kilos de pulpo en el primer fin de semana de paro biológico en la costa de Galicia

El restaurante sostiene que estas situaciones obligan al personal a interrumpir el servicio para realizar labores de limpieza urgentes, lo que repercute directamente en la atención al resto de clientes. “Hemos tenido vómitos en las mesas, en los baños, y la única solución que tenemos es cobrar un suplemento por pieza, en cada comanda que hacemos, en cada limpieza que hacemos”, explican en su comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Llamamiento a la responsabilidad

Desde el establecimiento insisten en que su prioridad es mantener unas condiciones adecuadas de higiene y garantizar una experiencia satisfactoria para todos los comensales. En este sentido, subrayan el esfuerzo diario del equipo por servir los pedidos con rapidez y mantener el local en buen estado, algo que, aseguran, se ve comprometido por este tipo de comportamientos.

Además, hacen un llamamiento directo a la responsabilidad individual de los clientes. Piden que se solicite únicamente la cantidad de comida que se pueda consumir y que se eviten excesos que puedan derivar en situaciones desagradables. “Nos esforzamos mucho en sacar la comanda a tiempo, en tener una buena higiene, y por eso pedimos que colaboren”, añaden, al tiempo que reconocen que este problema también afecta a quienes comparten el espacio en el salón.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Objetivo de la medida

La medida ha suscitado reacciones diversas, especialmente en redes sociales, donde el caso ha comenzado a circular. Algunos usuarios consideran comprensible la decisión ante comportamientos extremos que comprometen la salubridad del local, mientras que otros cuestionan si este tipo de recargos son la solución más adecuada o si podrían generar conflictos con la clientela.

Por el momento, Sushi Toro mantiene su postura y defiende que el objetivo no es sancionar, sino disuadir este tipo de prácticas. Confían en que la medida contribuya a reducir los incidentes y a preservar tanto la higiene del establecimiento como la calidad del servicio.

El restaurante termina su mensaje pidiendo perdón a los clientes por las molestias y animándolos a que “pidan lo que puedan comer”.