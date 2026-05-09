Mabel Cupet Sevilla, 09 MAY 2026 - 20:00h.

Las entrevistas presenciales se celebrarán los días 27, 28 y 29 de mayo en el Palacio de Congresos de Marbella

El festival celebra su XV aniversario con una edición histórica y un fuerte impacto económico y laboral en la Costa del Sol

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Se buscan más de 1.000 trabajadores para la próxima edición de Starlite Occident Marbella, que se celebrará del 19 de junio al 29 de agosto con motivo de su XV aniversario. El festival ha abierto un año más el proceso de inscripción para incorporar personal de cara a su operativa estival, en una de las mayores campañas de contratación del verano en la Costa del Sol.

Las personas interesadas en participar deben registrarse previamente a través de la web oficial www.starliteoccident.com/recruitment , desde donde se gestionará el acceso a las jornadas de selección. Las entrevistas presenciales tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de mayo en el Palacio de Congresos de Marbella (C. José Meliá, 2, 29602 Marbella, Málaga), donde se llevará a cabo la fase final del proceso de contratación.

Más de 1.000 puestos en distintas áreas

La organización prevé cubrir más de 1.000 puestos directos en áreas como logística, restauración, seguridad, ticketing, hospitality, zona comercial y lounge. Entre los perfiles demandados figuran taquilleros, acomodadores, jefes de zona y de barra, camareros, runners, personal de reservas, hostess, administrativos, personal de mantenimiento, vigilantes de seguridad, conductores, auxiliares de aparcamiento, coordinadores de logística, personal de office, cocineros, ayudantes de cocina, jefes de tienda y dependientes, entre otros.

Se trata de empleos vinculados directamente a la operativa diaria del festival, que cada verano transforma Marbella en uno de los grandes centros de actividad cultural, gastronómica y de ocio del país.

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Empleo local y estabilidad en las contrataciones

Con contratos de hasta cinco meses de duración, Starlite Occident Marbella mantiene una fuerte apuesta por el empleo local. Más del 90% de los trabajadores contratados proceden de la Costa del Sol, lo que refuerza el impacto directo del evento en la economía del entorno.

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Además, el festival registra un índice de repetición del 70% entre su personal, un dato que refleja la continuidad de los equipos, la experiencia acumulada y la estabilidad de las condiciones laborales dentro de la organización.

Estas cifras consolidan al festival como una de las principales fuentes de empleo temporal cualificado durante la temporada estival en la provincia de Málaga.

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Una edición histórica por el XV aniversario

Reconocido como el festival de las oportunidades y el mejor escaparate abierto al mundo, Starlite Occident Marbella afronta una edición especialmente significativa al cumplir 15 años de trayectoria. El festival contará un año más con los mejores talentos para ofrecer una experiencia única a trabajadores y asistentes.

Del 19 de junio al 29 de agosto, el festival boutique más esperado del verano volverá a llenar las noches de Marbella de música en vivo, cultura y gastronomía en un entorno singular. La edición 2026 estará marcada por la consolidación de un proyecto que ha situado a Marbella en el mapa internacional del entretenimiento premium y que cada verano se reafirma como uno de los principales motores culturales y económicos del sur de Europa.

Impacto económico y proyección internacional

Según el informe elaborado por PwC, el impacto total anual de Starlite Occident Marbella en términos de PIB supera los 315,5 millones de euros, sumando tanto la actividad de la organización como la generada por los asistentes.

En el ámbito laboral, el festival sostiene alrededor de 6.450 empleos FTE (equivalentes a tiempo completo), incluyendo impacto directo e indirecto. A ello se suma la actividad generada por más de 350.000 asistentes, de los que cerca del 48,3% procede del extranjero, lo que impulsa sectores clave como el transporte, la hostelería, la restauración y el comercio en toda la Costa del Sol.

Un evento consolidado en el sur de Europa

Con el paso de los años, Starlite Occident Marbella se ha consolidado como uno de los eventos culturales y de ocio más importantes del verano en Europa. Su formato boutique, que combina música en directo, gastronomía y experiencias exclusivas, ha contribuido a posicionar a Marbella como un destino internacional de referencia en el segmento del ocio premium.

La organización destaca que esta nueva edición del XV aniversario supone un punto de inflexión en la trayectoria del festival, que continúa creciendo en impacto, proyección y generación de empleo en el territorio.