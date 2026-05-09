Los padres se han sentado juntos en el patio de butacas del salón de actos del centro e incluso han posado con humor ante las cámaras

Paula Echevarría enseña el sujetador-almohada que usa para dormir y que previene las arrugas del pecho

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Paula Echevarría y David Bustamante han vivido un momento único en su vida: la graduación de su hija. Ambos han acompañado a la pequeña Daniela en un momento clave en su etapa educativa tras terminar sus estudios de Bachillerato. Echevarría y Bustamante llevaban sin coincidir en un evento casi 10 años. La última vez que posaron los tres juntos fue en la comunión de Daniela. Aunque siempre han tenido una buena relación, colocando el bienestar de su hija como prioridad.

Los padres se han sentado juntos en el patio de butacas del salón de actos del centro e incluso han posado con humor ante las cámaras. Pero no han podido evitar alguna que otra lágrima durante la ceremonia. Estos momentos tan emotivos los ha querido compartir la propia Echevarría en sus redes sociales.

"Se cierra una etapa muy importante de tu vida", dice Echevarría en sus redes sociales

La actriz ha publicado varias fotos del día junto a otras imágenes de cuando solo era una niña. "Entre la primera foto y la segunda hay 16 años de diferencia.. y han pasado muchísimas cosas, pero, por otro lado, ha pasado en un abrir y cerrar de ojos!", ha confesado.

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La actriz ha querido felicitar a su pequeña por este gran logro: "Se cierra una etapa muy importante de tu vida para dar paso a otra que espero y deseo que sea aún mejor! Tus papis estamos MUY orgullosos de ti! Enhorabuena mi amor".

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La pareja no ha querido dar datos sobre cuál es el camino que quiere seguir su hija, pero siempre han resaltado que contará con su apoyo tanto si quiere ser anónima como si quiere dedicarse al mundo de la interpretación. En las imágenes se ve cómo los tres tienen una buena relación mientras posan con el título estudiantil.

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Sus looks en la ceremonia

Un momento único para el que han escogido un estilo de ropa que no ha pasado desapercibido. Paula Echevarría se ha decantado por un conjunto de efecto lino de la firma Bimani. Se trata de una chaqueta con solapas y fajín para ajustar la cintura, con manga de murciélago y un diseño estampado, según 'Semana'.

Para completar el look ha utilizado un pantalón con el mismo tejido, de jacquard con textura. Se trata de una prenda de tiro alto, corte ancho y bolsillos que destaca por su línea de percha. Y ha completado el look con unos zapatos nude y un bolso a tono con correa de abalorios. Además, ha añadido unos grandes pendientes a tono.

Daniela ha optado por un vestido ajustado en color amarillo y David Bustamante ha optado por un traje azul marino con raya diplomática con una camisa blanca. A esto le ha añadido unos elegantes zapatos en negro a juego con su reloj. La publicación se ha llenado de comentarios felicitando a la pequeña por su logro educativo.