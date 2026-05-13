Mabel Cupet Sevilla, 13 MAY 2026 - 06:30h.

La niña padece síndrome CHARGE, una enfermedad genética poco frecuente que provoca múltiples malformaciones congénitas

Tras ser operada el 13 de marzo, regresó a Sevilla donde recibió el alta hospitalaria a finales del pasado mes

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Detrás de cada avance médico hay una historia humana. En este caso la de un bebé de apenas unos meses, diagnosticada con una enfermedad genética extremadamente rara, que ha unido durante meses a decenas de profesionales sanitarios de Sevilla, Huelva y Londres en una carrera contrarreloj para darle una oportunidad de vida.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha liderado el complejo proceso de diagnóstico, preparación clínica y traslado internacional de esta pequeña paciente hasta el Great Ormond Street Hospital, uno de los dos únicos hospitales del mundo donde se realiza el trasplante de timo, un procedimiento altamente especializado y todavía excepcional en medicina pediátrica.

La niña padece síndrome CHARGE, una enfermedad genética poco frecuente que provoca múltiples malformaciones congénitas y que, en los casos más graves, puede ir acompañada de ausencia de timo y de un déficit completo de linfocitos T, fundamentales para el funcionamiento del sistema inmunitario.

En la práctica, esto significa que el organismo de estos pacientes apenas tiene defensas para combatir infecciones. Una situación extremadamente delicada que compromete seriamente la supervivencia durante los primeros meses de vida.

Una intervención única en el mundo

Tras meses de seguimiento intensivo y preparación médica, el bebé fue intervenido el pasado 13 de marzo de 2026 en Londres. La operación se desarrolló sin complicaciones y supuso un paso decisivo para intentar que la pequeña pueda desarrollar un sistema inmune sano.

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Después del procedimiento, regresó a Sevilla el 19 de abril y continuó ingresada durante varios días en el Hospital Infantil del Virgen del Rocío, donde los especialistas siguieron muy de cerca su evolución. Finalmente, ante la estabilidad clínica y la respuesta favorable de la paciente, recibió el alta hospitalaria a finales del pasado mes.

Actualmente, la niña se encuentra en una fase clave del proceso: la espera de la reconstitución inmunológica. Se trata de un periodo largo y complejo que puede durar entre seis y doce meses, tiempo necesario para comprobar si el tejido tímico trasplantado comienza a funcionar correctamente y permite la recuperación progresiva del sistema inmunitario.

Solo dos hospitales en el mundo realizan este tratamiento

El trasplante de timo es uno de los procedimientos más especializados y menos frecuentes que existen actualmente. Solo se lleva a cabo en dos centros de referencia internacional: el Great Ormond Street Hospital y la Duke University Hospital.

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La paciente tratada por el Hospital Universitario Virgen del Rocío se ha convertido en la segunda paciente española y la primera andaluza derivada a Londres para recibir esta terapia.

El caso ha supuesto además un enorme desafío médico y organizativo. Mantener estable a una paciente tan vulnerable hasta el momento del trasplante ha requerido meses de coordinación entre numerosos especialistas y servicios hospitalarios.

Un trabajo conjunto para salvar una vida

En el dispositivo han participado profesionales de Neonatología, Cuidados Intensivos Pediátricos, Inmunología Pediátrica, Infectología, Digestivo Pediátrico, Cardiología, Cirugía Cardiotorácica, Fisioterapia y Cuidados Paliativos, además de otros especialistas implicados en el seguimiento continuo de la menor.

También ha sido fundamental la colaboración del Hospital Juan Ramón Jiménez, así como el contacto permanente entre los equipos médicos españoles y británicos.

Los profesionales destacan que este tipo de casos solo pueden abordarse desde una medicina altamente especializada y coordinada, en la que la investigación internacional y el intercambio constante de conocimiento resultan imprescindibles.

El próximo paso en el tratamiento llegará dentro de unas semanas, cuando está prevista una biopsia del timo trasplantado en el propio Hospital Universitario Virgen del Rocío. Para ello, parte del equipo quirúrgico londinense viajará hasta Sevilla y trabajará conjuntamente con los especialistas del Hospital Infantil.

Mucho más que un caso clínico

Más allá de la complejidad médica, los profesionales destacan también el enorme impacto humano que hay detrás de situaciones como esta. Durante meses, la familia de la pequeña ha convivido con la incertidumbre, los ingresos hospitalarios y un tratamiento excepcional del que dependía el futuro de su hija.

El seguimiento continuará realizándose en Sevilla de forma multidisciplinar, con controles periódicos para vigilar la evolución clínica y comprobar si el sistema inmunológico de la bebé comienza a desarrollarse correctamente.

Este caso se ha convertido además en un ejemplo del valor de la cooperación entre hospitales y del papel que desempeñan los centros especializados en enfermedades ultrarraras. Hace apenas unos años, una situación como esta apenas tenía alternativas terapéuticas.

Hoy, gracias a la investigación, a la medicina de alta complejidad y al trabajo conjunto entre profesionales de distintos países, una niña andaluza tiene una nueva oportunidad para vivir.