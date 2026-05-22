Mabel Cupet Sevilla, 22 MAY 2026 - 16:16h.

El investigado, detenido en Loja el pasado martes, está acusado de los presuntos delitos de asesinato e incendio.

La Guardia Civil halló el cuerpo de la víctima en una vivienda incendiada de Ogíjares donde también se localizó una plantación ‘indoor’ de marihuana.

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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Granada ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven detenido por la muerte de una mujer de 79 años en el municipio granadino de Ogíjares. El investigado está siendo investigado por los presuntos delitos de asesinato e incendio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La misma sección judicial será la encargada de dirigir la investigación del caso, al haber asumido también el levantamiento del cadáver tras el hallazgo de la víctima el pasado domingo en el interior de una vivienda incendiada.

Hallazgo del cadáver

Los hechos se remontan a la tarde-noche del domingo 17 de mayo, cuando los servicios de emergencia intervinieron en un incendio declarado en una vivienda de Ogíjares. En el interior del inmueble fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer de 79 años.

Durante la inspección realizada en la vivienda, los agentes localizaron además una plantación ‘indoor’ de marihuana. Las primeras pesquisas permitieron apreciar que la víctima presentaba heridas en el tórax compatibles con posibles lesiones por arma blanca, lo que llevó a los investigadores a centrar sus esfuerzos en la hipótesis de un homicidio.

La investigación

A partir de las primeras actuaciones, la Guardia Civil obtuvo indicios que apuntaban a un joven que, según las investigaciones, habría mantenido una relación sentimental con la bisnieta de la víctima.

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Además, la exnovia del detenido habría relatado a los agentes una versión compatible con una “posible” situación de violencia de género sufrida durante la relación, extremo que también pasó a formar parte de las diligencias abiertas.

Detención en Loja

Las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas que, según los investigadores, permitieron situar al sospechoso en el lugar de los hechos el día del crimen.

Con esta información, se activó un dispositivo de búsqueda centrado en domicilios y lugares frecuentados por el joven. Finalmente, pasadas las 19.00 horas del martes, fue localizado y detenido en la localidad granadina de Loja gracias a la colaboración de sus familiares.

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Prisión provisional

Tras su arresto, el detenido pasó a disposición judicial y este viernes el juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

La causa sigue abierta y bajo secreto parcial, mientras los investigadores trabajan para determinar las circunstancias exactas de la muerte de la mujer y el origen del incendio declarado en la vivienda.