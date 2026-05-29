Mabel Cupet Sevilla, 29 MAY 2026 - 12:13h.

El cantante envía pulseras para todo el alumnado y un colgante simbólico que el centro ya guarda “como una reliquia”

El CEIP Pedro I trabaja la autoestima y la prevención del acoso escolar a través de la música del artista onubense

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La música de Manuel Carrasco ya deja huella en las aulas del CEIP Pedro I de Carmona, pero ahora esa conexión se transforma en algo todavía más especial. El artista y su equipo han querido agradecer el cariño recibido por parte del centro educativo con un detalle que emociona a todos, profesores y alumnos: pulseras para todos los niños y niñas y un colgante muy simbólico que el colegio asegura guardar ya “como una reliquia” de su proyecto El Secreto del Colgante.

Los alumnos recibieron las pulseras entre amplias sonrisas, aplausos y mucha emoción. Los profesores han querido recoger las reacciones de los pequeños en un vídeo de agradecimiento dedicado al cantante, en el que muestran la ilusión vivida en las aulas tras recibir el regalo. “Hoy nuestros niños y niñas viven uno de esos recuerdos que se quedan para siempre en el corazón”, destacan desde el centro.

El colegio ha agradecido públicamente el gesto del artista y de todo su equipo: “Recibir este detallazo ha sido una auténtica explosión de emoción, ilusión y sonrisas. Hay regalos que no se olvidan porque llegan directos al alma”.

La música como herramienta emocional

Todo comenzó con El Secreto del Colgante, una iniciativa impulsada por este colegio de la localidad sevillana de Carmona, con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, celebrado el pasado 2 de mayo. El proyecto, inspirado en las letras y mensajes de Manuel Carrasco, nació con un objetivo muy claro, ayudar a los alumnos a conocerse mejor, fortalecer su autoestima y aprender a gestionar emociones desde la empatía.

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“Queríamos que nuestros alumnos aprendieran a valorarse y a no creerse esa voz que les dice ‘no puedes’”, explicó Ana Belén Marchena, coordinadora del proyecto.

La propuesta convirtió la música en el eje central de un recorrido emocional en el que cada canción sirvió para trabajar sentimientos, inseguridades y valores positivos dentro y fuera del aula.

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El misterio de los colgantes

La experiencia arrancó de una forma muy especial. Unos colgantes aparecieron misteriosamente repartidos por el patio del colegio, despertando la curiosidad del alumnado y dando comienzo a una historia que mezcló música, cuentos y dinámicas emocionales.

A partir de ahí, los niños y niñas construyeron juntos lo que hoy llaman su Jardín de la Autoestima, un espacio simbólico donde plasmaron todo lo aprendido durante el proyecto. “Cada canción despertó una emoción, cada colgante guardó una historia y cada pequeño gesto hizo florecer algo grande”, resumieron desde el centro educativo.

La implicación del alumnado fue total. Según contó Marchena, los estudiantes conocían ya todas las canciones del cantante y comenzaron a escucharlas y cantarlas “más que nunca”.

Educar en valores desde la música

Desde el colegio destacaron que el verdadero objetivo de la iniciativa fue transmitir a los menores un mensaje sencillo pero fundamental: que todos son valiosos, suficientes y merecen sentirse seguros en su entorno.

La educación emocional se convirtió así en una herramienta para prevenir situaciones de acoso escolar desde edades tempranas, reforzando la empatía, el respeto y la confianza en uno mismo.

El centro también quiso agradecer la implicación de las familias, del profesorado y la inspiración de Manuel Carrasco, cuyas letras, aseguraron, reflejaban perfectamente los valores que querían transmitir. “Se echan de menos mensajes positivos en muchas canciones actuales y Manuel Carrasco tiene mucha enseñanza y muchos valores”, afirmó la coordinadora.

Una canción que puede cambiarlo todo

El CEIP Pedro I compartió el proyecto en redes sociales con la esperanza de que el mensaje llegara lo más lejos posible y también como forma de agradecimiento al artista onubense. Porque, como defendieron desde el centro, algunas canciones no solo se escuchan: acompañan, ayudan y dejan huella. Un mensaje que no solo a llegado a Manuel Carrasco y a su equipo, sino del que se han hecho eco numerosos medios y que recorre las redes.

El Secreto del Colgante se convirtió así en una experiencia educativa que demostró que la música puede ir mucho más allá del entretenimiento y transformarse en refugio, impulso y herramienta para construir espacios más humanos y seguros dentro de las aulas.

“Porque a veces, sin saberlo, una canción puede convertirse en la voz que te recuerda quién eres cuando lo has olvidado”.