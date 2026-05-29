Mabel Cupet Sevilla, 29 MAY 2026 - 10:42h.

El tema “Debí tirar más fotos” sonó de forma simultánea en centros educativos de Sevilla, Córdoba y Cádiz mientras se impartían clases

La Junta investiga si hubo un acceso no autorizado al sistema interno o un posible error técnico en la red educativa

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Lo que parecía una simple broma aislada terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del día en varios centros educativos andaluces. La música de Bad Bunny irrumpió este jueves por sorpresa en distintas aulas de colegios e institutos de Andalucía mientras profesores y alumnos desarrollaban las clases con total normalidad.

A primera hora de la mañana, alrededor de las 10:00 horas y sin previo aviso, comenzó a sonar a todo volumen el tema “Debí tirar más fotos” a través de pizarras digitales y dispositivos conectados a la red interna de los centros. El fenómeno se produjo de manera simultánea en varios puntos de Andalucía, especialmente en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz.

Sorpresa en mitad de la clase

El desconcierto fue inmediato. En muchas aulas ni siquiera se estaba utilizando la pizarra digital cuando empezó a reproducirse la canción. Algunos profesores pensaron inicialmente que se trataba de una broma de alumnos, aunque la situación comenzó a resultar más extraña cuando comprobaron que estaba ocurriendo también en otros centros educativos.

La Consejería de Educación ha confirmado lo sucedido y asegura que ya se está investigando el origen del incidente. Entre las hipótesis que se manejan figura un posible hackeo de las credenciales de algún usuario con acceso al sistema o un fallo técnico dentro de la intranet educativa andaluza.

Reacción en las redes

Las redes sociales no tardaron en llenarse de testimonios de docentes sorprendidos por la inesperada aparición musical. Una profesora relató que el momento ocurrió durante la segunda hora de clase, cuando sus alumnos estaban trabajando en silencio y nadie se encontraba utilizando la pantalla digital.

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“De repente empezó a sonar a toda leche ‘Debí tirar más fotos de cuando te tuve’ y todos nos miramos pensando qué estaba pasando”, explicaba entre risas. Según cuenta, lo más extraño fue descubrir horas después que la misma situación se había repetido en otros colegios e institutos.

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La propia profesora ironizaba con lo ocurrido asegurando que la persona responsable de la supuesta intrusión “podría acabar trabajando en la NASA”.

Otro profesor también compartió su experiencia en redes sociales con una explicación tan desconcertante como divertida. “Hoy, alrededor de las 10 de la mañana, ha empezado a reproducirse en la pizarra Bad Bunny. Los niños me han dicho que ha sido una mosca que se ha posado”, contaba. “He pensado que se estaban quedando conmigo, pero por lo visto también se ha reproducido en otras pizarras de otros coles”.

Mientras tanto, el ya bautizado por muchos como “el hackeo de Bad Bunny” sigue sin una explicación oficial definitiva, aunque ha dejado una escena difícil de olvidar en las aulas andaluzas.