Mabel Cupet Sevilla, 29 MAY 2026 - 05:30h.

La Banda Sinfónica de Tomares ofrecerá este sábado un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a la investigación del síndrome SUCLG1

En España solo se conocen actualmente dos pacientes afectados

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La música se convierte este sábado en un puente de solidaridad en Tomares. La Banda Sinfónica de la localidad se subirá al escenario del Auditorio Municipal Rafael de León para ofrecer un concierto benéfico con un objetivo muy especial: ayudar a Darío, un joven vecino del municipio sevillano que lucha contra una enfermedad rara de la que apenas existen casos en España.

El concierto solidario tendrá lugar el próximo 30 de mayo a las 20:00 horas y toda la recaudación irá destinada a financiar la investigación del Síndrome de depleción del ADN mitocondrial tipo 9 (SUCLG1), la enfermedad que padece Darío y que actualmente solo afecta a dos personas en todo el país.

La entrada funcionará mediante donativo hasta completar aforo y también se ha habilitado una fila cero para aquellas personas que no puedan asistir pero quieran colaborar económicamente con la causa.

Un pueblo unido por Darío

En Tomares, el nombre de Darío se ha convertido desde hace tiempo en sinónimo de lucha, valentía y esperanza. Familiares, vecinos, amigos y asociaciones llevan meses movilizándose para dar visibilidad a esta enfermedad ultrarrara y recaudar fondos que permitan seguir avanzando en una investigación que podría cambiar la vida del joven sevillano.

La respuesta del municipio está siendo enorme. Cada iniciativa organizada en favor de Darío consigue reunir a decenas de personas dispuestas a aportar su granito de arena, conscientes de que, en enfermedades tan poco frecuentes, la investigación depende en gran parte del apoyo social y de la solidaridad ciudadana.

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En esta ocasión será la Banda Sinfónica de Tomares la que ponga música a una noche cargada de emoción y compromiso. Un concierto que no solo busca recaudar fondos, sino también seguir dando visibilidad a una realidad desconocida para la mayoría de la sociedad.

Una enfermedad extremadamente rara

Darío padece el Síndrome de depleción del ADN mitocondrial tipo 9 (SUCLG1), una enfermedad genética extremadamente poco frecuente que afecta al funcionamiento de las mitocondrias, las estructuras encargadas de producir energía en las células del cuerpo.

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Las personas que sufren este trastorno tienen dificultades para generar la energía necesaria para el funcionamiento normal de órganos y músculos, lo que provoca importantes complicaciones neurológicas, musculares y metabólicas.

Una enfermedad sin cura

Se trata de una patología considerada ultrarrara, ya que apenas existen casos diagnosticados en el mundo. En España solo se conocen actualmente dos pacientes afectados, entre ellos Darío.

La enfermedad puede provocar debilidad muscular severa, problemas respiratorios, retraso en el desarrollo motor y numerosas complicaciones asociadas al sistema nervioso. Además, al tratarse de una patología tan poco frecuente, la investigación científica sigue siendo limitada y todavía no existe una cura definitiva.

Precisamente por ello, la financiación destinada a estudios médicos resulta fundamental. Cada avance en la investigación puede abrir nuevas puertas para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad y ofrecer esperanza a sus familias.

La Universidad Pablo de Olavide investiga posibles tratamientos

Actualmente, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla trabaja en una línea de investigación centrada en esta enfermedad mitocondrial. El objetivo es avanzar en el conocimiento del síndrome SUCLG1 y explorar posibles tratamientos que ayuden a frenar sus efectos.

El dinero recaudado durante el concierto solidario irá destinado precisamente a apoyar estos trabajos científicos, que requieren financiación constante para poder continuar desarrollándose.

Música y solidaridad

La cita del sábado promete convertirse en uno de los eventos más emotivos del fin de semana en Tomares. Más allá del aspecto musical, el concierto representa el compromiso de todo un pueblo con uno de sus vecinos más queridos.

Desde la organización recuerdan que cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. Tanto asistiendo al concierto como colaborando a través de la fila cero, los vecinos podrán contribuir directamente a una investigación que mantiene viva la esperanza de Darío y su familia.

El concierto benéfico se celebrará este sábado 30 de mayo a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares. La entrada será mediante donativo hasta completar aforo y las personas que deseen colaborar desde la fila cero podrán hacerlo a través de la cuenta habilitada para la causa.

Porque este sábado, en Tomares, la música sonará más fuerte que nunca por Darío