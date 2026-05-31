Mabel Cupet Sevilla, 31 MAY 2026 - 06:31h.

El estudiante del Colegio Internacional San Francisco de Paula logra el undécimo puesto mundial en el concurso SuperTMatik tras competir contra más de 40.000 alumnos

Dieciséis estudiantes del centro consiguen situarse en el Top 1 % internacional de una de las competiciones matemáticas más exigentes del mundo

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El talento matemático sevillano ha dejado huella a nivel internacional. Javier Prieto González, alumno del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula, ha conseguido el undécimo puesto mundial en el Concurso Internacional de Cálculo Mental SuperTMatik, una prestigiosa competición educativa en la que este año participaron 40.392 estudiantes de numerosos países.

El joven sevillano ha logrado así entrar en el exclusivo Top 1 % mundial del campeonato, un resultado que premia meses de preparación, entrenamiento y pasión por las matemáticas.

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Matemáticas, rapidez y estrategia

Organizado por Eudactica, el certamen SuperTMatik pone a prueba la rapidez mental, la capacidad de razonamiento y la precisión matemática del alumnado a través de pruebas online contrarreloj.

Lejos de vivirlo como una presión, Javier recuerda el concurso como una experiencia divertida y motivadora. “En el concurso utilizábamos unas tablets con acertijos y juegos matemáticos. Teníamos que responder a las preguntas en el menor tiempo posible. Mi parte favorita fue la preparación en clase junto a mis compañeros”, explica el estudiante.

Detrás de ese brillante resultado hay muchas horas de entrenamiento. “He practicado en clase una vez al mes y también en casa para prepararme mejor”, cuenta.

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Nervios antes del gran resultado

Aunque reconoce que afrontó la competición con nervios, Javier asegura que intentó aplicar todo lo aprendido durante el curso. “Estaba nervioso, pero analizaba los resultados e intentaba encontrar la mejor respuesta, igual que hacíamos en clase”, recuerda.

La sorpresa llegó cuando conoció la clasificación final. “Cuando la profesora Dña. María Ramos me dijo que había quedado en el puesto 11 me puse muy contento. Mis padres se alegraron muchísimo y mis amigos me felicitaron por el éxito”, relata emocionado.

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Dieciséis alumnos entre la élite mundial

El éxito de Javier no ha sido un caso aislado. Otros alumnos del Colegio Internacional San Francisco de Paula también han conseguido resultados sobresalientes, consolidando al centro sevillano como un referente en cálculo mental y razonamiento matemático.

Entre los estudiantes destacados figuran Inés Bacete, de Year 1, que alcanzó el puesto 90 entre 11.286 participantes; Adrián Estrada Brox, de Year 3, con el puesto 49 entre más de 40.000 alumnos; Carlos Pena Picón, de Year 4, que logró el puesto 56 entre 50.004 competidores; y Carlos Mariscal Arcusa, de Year 5, que finalizó en el puesto 167 de una categoría con 83.322 participantes.

En total, 22 alumnos del colegio participaron este año en SuperTMatik y 16 de ellos consiguieron situarse dentro del Top 1 % mundial de sus respectivas categorías.

Aprender matemáticas desde la motivación

Desde el centro educativo destacan que estos resultados son fruto de una metodología basada en el razonamiento y la comprensión matemática, alejándose de la simple repetición mecánica de operaciones.

La profesora de Matemáticas y responsable de la preparación del alumnado, María Jesús Ramos Sotillo, subraya que este tipo de iniciativas ayudan a desarrollar habilidades fundamentales para el aprendizaje.

“El objetivo no es únicamente sumar, restar o multiplicar rápido, sino desarrollar estrategias de cálculo, comprensión profunda del número y aplicación práctica de conceptos matemáticos. Estas habilidades permiten a los alumnos afrontar problemas de forma más ágil, eficaz y razonada”, señala.

“Ahora me gustan más las matemáticas”

Para Javier, la experiencia ha supuesto mucho más que un buen resultado en una clasificación internacional. El alumno asegura que participar en el campeonato ha despertado aún más su interés por esta materia.

“Me encantaría presentarme a más concursos matemáticos porque me divierten mucho. Gracias a esta experiencia ahora me gustan más las matemáticas y entiendo mejor las lecciones de clase”, afirma.

Con la naturalidad de quien todavía disfruta aprendiendo, Javier también anima a otros estudiantes a participar en este tipo de retos académicos. “A todos los alumnos que estén pensando en presentarse les diría que lo hagan y que descubran el puesto en el que quedan”, concluye.