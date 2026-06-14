Redacción Andalucía Europa Press 14 JUN 2026 - 15:10h.

La víctima entró a una web con apariencia de ser un portal legítimo para invertir dinero que prometía altos rendimientos

Los investigadores de Altea (Alicante) analizaron las comunicaciones y rastrearon la trazabilidad de transferencias realizadas

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SevillaUn hombre ha sido investigado por defraudar 15.000 euros a un sevillano mediante una estafa de inversión online conocida como 'trading scam', según ha informado la Guardia Civil.

El mecanismo de este fraude moderno consiste en prometer falsamente a los afectados altos rendimientos económicos tras destinar una cantidad de dinero inicial.

Todo comenzó cuando la víctima accedió a una página web con apariencia de un portal de inversión legítimo y se sintió atraída por los extraordinarios beneficios que podría obtener.

Después de realizar una pequeña aportación, comprobó que su capital le generó en poco tiempo unas desproporcionados ganancias. Para que confiara en ello, los implicados le animaron a descargar una app en su móvil.

A través de ella, el usuario pudo retirar sin problemas una primera cantidad de dinero. Pero solo se trataba de una maniobra que le permitió tener una falsa sensación de seguridad en lo que estaba haciendo.

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Un 'canal transaccional' y un adelanto con promesa de reembolso

El engaño dio un giro cuando el inversor intentó retirar la mayor parte de los beneficios acumulados. En ese momento, los ciberdelincuentes le comunicaron que, para liberar los fondos, debía abrir un supuesto 'canal transaccional'.

Además, tenía que adelantar una determinada cantidad de dinero, importe que le 'aseguraban' que le sería reembolsado más adelante.

Para agilizar la operación, le facilitaron el número de cuenta del supuesto director financiero de la plataforma. La estafa se agravó en esta fase: tras una serie de transferencias, le alegaron supuestos errores para volver a repetir esos pagos.

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Ante la insistencia en exigirle nuevos desembolsos, la víctima sospechó de la naturaleza fraudulenta del entramado, se negó a continuar y puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil a través de la Sede Electrónica.

Investigación del posible autor en Alicante

El Equipo de la CiberComandancia inició de inmediato las correspondientes pesquisas, centradas en el análisis de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el presunto autor, así como en el rastreo de la trazabilidad del dinero transferido.

Como resultado, agentes del Puesto Principal de Altea (Alicante) identificaron al posible autor del delito, remitiendo las diligencias a la Autoridad Judicial de Benidorm.