Celia Molina Europa Press 05 AGO 2026 - 15:43h.

El guitarrista de Ketama se ha pronunciado en el tanatorio sobre la muerte de su padre, Pepe Habichuela, a los 82 años de edad

Lolita Flores, Rosalía, Alejandro Sanz y otras figuras de la cultura lloran la muerte de Pepe Habichuela: "El flamenco está de luto"

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El mundo del flamenco está de luto por la muerte de Pepe Habichuela, uno de los guitarristas más influyentes de la historia de este género y una figura imprescindible para entender la evolución de la guitarra flamenca en las últimas décadas. Nacido en Granada en 1944 y miembro de una de las sagas flamencas más importantes de España, Habichuela desarrolló una trayectoria excepcional que le llevó a colaborar con figuras fundamentales del cante y del toque, además de abrir nuevos caminos para el instrumento.

Su muerte tuvo lugar el martes 4 de octubre, en Madrid, a los 82 años de edad y tras padecer una larga enfermedad. En cuanto se ha conocido la noticia, tanto el Presidente del Gobierno, como Juanma Moreno Bonilla, en representación de toda Andalucía, tierra natal del fallecido, han expresado su pesar en las redes sociales.

Sin embargo, el testimonio que más ha impactado ha sido el de Josemi Carmona, guitarrista de Ketama e hijo de de Pepe Habichuela, que ha atendido a los medios de comunicación a las puertas del velatorio:

"Mi madre no está con ganas de hacerle un homenaje"

"Estos momentos son bastantes duros. Mi padre es una persona muy querida y nos ha enseñado a todos la música y la vida. Un hombre con un buen humor y hasta el final, hasta con arte, y la verdad es que es un ser único. Le vamos a recordar como es él, con alegría y con música y un corazón enorme. Él hizo mucho por la guitarra, su sonido es especial, un grande del flamenco. Es duro", ha dicho, visiblemente emocionado y con dificultades para hablar de su padre en pasado.

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Cuando le han preguntado si están pensando en hacerle algún tipo de homenaje a su padre en Granada, ha contestado: "Estaban hablando de hacerlo, pero no sé si mi madre está con ganas, estamos doloridos", y ha zanjado así la entrevista.

El Ayuntamiento de Granada, por su parte, ha informado de que la capilla ardiente del guitarrista Pepe Habichuela quedará instalada esta tarde en el Teatro Municipal Isabel la Católica, donde permanecerá abierta al público de 18.00 a 22.00 horas. El Consistorio apunta en una comunicación que la ciudadanía que desee dar su último adiós a una de las figuras más universales del flamenco podrá hacerlo durante ese horario en la ciudad que le vio nacer, concretamente en el popular barrio del Sacromonte.

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Además, y según ha confirmado el sobrino del guitarrista, el también artista flamenco, Pepe Luis Carmona Habichuela, el sepelio del maestro tendrá lugar este próximo jueves, 6 de agosto, a las 11 de la mañana en el cementerio de San José de Granada.