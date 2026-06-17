Mabel Cupet Sevilla, 17 JUN 2026 - 18:30h.

El Ayuntamiento ha recibido 3.316 peticiones desde la apertura del plazo el pasado 22 de mayo

La revisión de los requisitos se realizará una vez finalice el periodo de presentación para determinar el número de beneficiarios

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El programa del Cheque Bebé impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado un total de 3.316 solicitudes desde la apertura del plazo de presentación el pasado 22 de mayo y hasta el 10 de junio. Así lo ha dado a conocer la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes en la Casa Consistorial.

La responsable municipal ofreció estos datos en respuesta a una pregunta planteada por el grupo municipal Vox sobre el desarrollo de la convocatoria y las previsiones de esta ayuda destinada a las familias sevillanas.

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Gastalver explicó que, por el momento, el número de solicitudes recibidas no permite determinar cuántas cumplirán finalmente los requisitos establecidos. Según indicó, será una vez concluido el plazo de presentación cuando se proceda a la revisión de la documentación para verificar qué familias pueden acceder a la prestación.

La delegada señaló que los técnicos municipales serán los encargados de analizar cada expediente antes de fijar el número definitivo de beneficiarios.

Pendientes de la comprobación de requisitos

La convocatoria contempla a los menores beneficiarios que hayan nacido o hayan sido adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026. Esta medida forma parte tanto del borrador presupuestario de 2027 como de las cuentas municipales correspondientes a 2026.

El objetivo de la iniciativa es ofrecer apoyo económico a las familias que hayan ampliado su unidad familiar dentro del periodo establecido por las bases reguladoras.

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Durante el debate, el concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo valoró positivamente el volumen de solicitudes registradas y calificó la cifra como "una gran noticia" para la ciudad. Asimismo, destacó la utilidad de una medida que, a su juicio, contribuirá a respaldar a las familias sevillanas tras el nacimiento de un hijo.

Cruce de opiniones en la comisión

No obstante, el edil pidió al Gobierno municipal que comience a trabajar en el análisis de los expedientes para conocer cuanto antes cuántas solicitudes podrían cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria.

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En respuesta, Gastalver defendió el trabajo de los profesionales encargados de la tramitación y revisión de las ayudas, subrayando que serán los técnicos quienes determinen el procedimiento y los tiempos necesarios para completar la evaluación de las solicitudes.

La delegada rechazó, además, que se den instrucciones sobre cómo debe desarrollarse este proceso y pidió respetar la labor de la comisión encargada de verificar la documentación presentada por las familias solicitantes.

Requisitos para acceder al Cheque Bebé

Para optar a esta ayuda, el solicitante, uno de los progenitores o adoptantes, deberá estar empadronado en Sevilla capital antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor beneficiario.

Además, será necesario acreditar residencia legal continuada en España desde esa misma fecha y demostrar que el nacimiento o la adopción se produjo dentro del periodo fijado en la convocatoria. En el caso de las adopciones, el menor deberá tener menos de cuatro años en el momento de formalizarse.

Obligaciones administrativas

Entre los requisitos también figura estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla. Asimismo, los solicitantes deberán presentar un certificado de titularidad bancaria para que el ingreso de la ayuda pueda realizarse correctamente.

El Gobierno municipal ha enmarcado esta medida dentro de una estrategia más amplia de apoyo a las familias sevillanas. En este sentido, el Cheque Bebé se suma a otros programas impulsados por el Ayuntamiento, como el servicio de canguros a domicilio, el programa Sevilla Concilia, las iniciativas socioeducativas de verano o el proyecto Equípate, destinado a facilitar material escolar y mochilas a menores en situación de vulnerabilidad.

Desde el Consistorio defienden que esta nueva ayuda nace con la intención de “estar al lado de las familias sevillanas” y ofrecer una prestación “real y directa” que contribuya a aliviar los gastos asociados a la llegada de un hijo desde los primeros momentos de su vida.