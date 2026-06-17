Mabel Cupet Sevilla, 17 JUN 2026 - 11:18h.

La madre de Gabriel Cruz denuncia el tratamiento “morboso y sensacionalista” de algunos casos mediáticos y pide respetar los códigos deontológicos del periodismo

Familiares de víctimas de violencia, acoso escolar y terrorismo coinciden en la Universidad Pablo de Olavide en la necesidad de informar con rigor y sin revictimizar

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Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha reclamado un tratamiento informativo “contrastado y veraz” de los casos de gran impacto social, evitando contenidos que puedan incrementar el sufrimiento de las víctimas y sus familias.

Durante su intervención en el taller El desafío ético del periodismo de hoy, celebrado en la sede de Carmona de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Ramírez denunció la publicación de informaciones de carácter “morboso y sensacionalista” que, a su juicio, han carecido de la necesaria “rigurosidad y contraste”.

Llamamiento a la ética informativa

La madre del niño Gabriel Cruz, cuyo asesinato conmocionó a España en 2018, hizo un llamamiento a los profesionales de la comunicación para reflexionar sobre el tratamiento de las noticias de interés social y respetar tanto los principios éticos de la profesión como el marco legal vigente.

“Hay códigos deontológicos y yo sé que los conocen, pero los ignoran”, afirmó. Ramírez lamentó además que algunos medios hayan continuado explotando mediáticamente el caso durante años. “Llevan ocho años y medio haciendo su agosto a costa de la memoria de mi hijo”, señaló.

Proteger a la víctima

Coincidiendo con el cumpleaños de Gabriel, denunció que no siempre se ha protegido ni la memoria del menor ni el bienestar de su familia. En este sentido, pidió a los futuros profesionales de la información que mantengan los principios éticos que inspiraron su vocación.

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“No pierdan los principios ni la ética con los que se iniciaron en la información”, reclamó. Según concluyó, “proteger a la víctima no limita la información, sino que la engrandece”.

El encuentro contó también con la participación de Ruth Ortiz, madre de Ruth y José, los menores asesinados por su padre, José Bretón; Zara Villar e Isaac Villar, familiares de Sandra Peña; y Eduardo Villalobo, padre de Maya Villalobo, fallecida en los ataques perpetrados por Hamás en Israel en 2023.

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Salud mental y tratamiento responsable del suicidio

Durante la jornada, los participantes coincidieron en la necesidad de que los medios de comunicación respeten los códigos deontológicos y eviten la revictimización de las familias afectadas por hechos traumáticos.

Zara Villar, madre de Sandra Peña, la menor sevillana fallecida tras sufrir presuntamente acoso escolar, pidió a los medios “no romantizar el suicidio” y abordar con responsabilidad tanto esta problemática como la salud mental. En su opinión, la información periodística debe contribuir a visibilizar la importancia de pedir ayuda, desmitificar los trastornos mentales y ofrecer información práctica a la ciudadanía.

Informar sin causar más daño

Los familiares de Sandra Peña destacaron, no obstante, el trato recibido por parte de la prensa. “Dentro de una situación compleja han demostrado empatía y humanidad”, señaló Isaac Villar, tío de la menor.

Por su parte, Ruth Ortiz reconoció mantener una relación “a la defensiva” con los medios de comunicación tras haber sufrido situaciones de presión mediática. Según explicó, llegó a ser seguida por equipos de televisión hasta las inmediaciones de su domicilio.

Un periodismo más humano y riguroso

Aun así, Ortiz agradeció el papel informativo desempeñado durante la investigación del caso, ya que la difusión pública contribuyó a que surgieran nuevas aportaciones periciales. La madre de Ruth y José defendió que es posible informar con rigor sin causar un daño añadido a las víctimas.

“El límite está en pensar en cómo te gustaría que los demás hablasen del asesinato de tu ser más querido sin dañar su memoria”, resumió.

El taller, impulsado por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), incluyó además testimonios de víctimas de violencia sexual y de personas afectadas por fallos en programas de cribado de cáncer de mama. La iniciativa tiene como objetivo proporcionar herramientas éticas a los profesionales de la comunicación para promover un periodismo más honesto, humano y riguroso.