Gonzalo Barquilla 18 JUN 2026 - 18:26h.

La familia de Analía, fallecida por meningitis en Málaga, pide ayuda para financiar la investigación de su atención sanitaria

Los padres Analía, tras su muerte por meningitis: "A mi hija le tenían que haber hecho más pruebas"

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La familia de Analía, la niña de cinco años que falleció el pasado 20 de abril tras una meningitis bacteriana de evolución fulminante, ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para afrontar los costes judiciales derivados de su intención de investigar lo ocurrido durante su asistencia sanitaria. Los padres sostienen que buscan apoyo económico para poder sostener un procedimiento con el que pretenden esclarecer si existieron posibles negligencias.

La iniciativa, difundida a través de GoFundMe bajo el nombre de 'Justicia para Analía', ha reabierto el debate en torno a la atención de urgencias pediátricas en el Hospital Comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga. Según el relato familiar, la menor fue atendida en dos ocasiones en pocas horas, con un rápido empeoramiento posterior que terminó en su traslado al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde falleció en torno a dos horas después de su llegada.

Primer contacto en urgencias y primeras horas de atención

Según la versión de los padres, la menor comenzó a encontrarse mal en la tarde del 19 de abril, con fiebre creciente, dolor torácico y un empeoramiento progresivo del estado general. Afirman que, ante la gravedad que percibieron, decidieron trasladarla de madrugada al Hospital Comarcal de la Axarquía, donde entró en triaje en torno a las 02:57 horas.

La familia sostiene que durante esa primera atención no se le realizaron pruebas como analítica o medición de oxigenación, pese a que lo solicitaron en varias ocasiones. También denuncian que la niña fue atendida por personal de Medicina de Familia y no por pediatría, y que el diagnóstico con el que recibió el alta, alrededor de las 06:02 horas, fue el de una viriasis.

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Siempre según su relato, los padres expresaron su desacuerdo con el alta hospitalaria, ya que la menor continuaba decaída y sin mejoría. Sin embargo, aseguran que se les indicó tratamiento sintomático y vigilancia domiciliaria, con recomendaciones de volver en caso de empeoramiento.

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Empeoramiento y segunda visita al hospital

Tras el regreso al domicilio, la familia afirma que el estado de la niña no solo no mejoró, sino que empeoró de forma notable. Señalan la aparición de una erupción cutánea generalizada, lo que les llevó a regresar de nuevo al hospital pocas horas después, donde volvió a pasar por triaje en torno a las 13:17 horas.

En esa segunda asistencia, relatan que mientras esperaban la valoración médica observaron la aparición de manchas violáceas en la piel. Fue entonces, según su versión, cuando se le midió por primera vez la saturación de oxígeno y se activó el nivel 1 de urgencias ante la gravedad del cuadro.

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La menor fue trasladada a la sala de críticos y posteriormente intubada y sedada, según el testimonio familiar, ante la sospecha de un proceso infeccioso grave. Desde allí se ordenó su derivación urgente al Hospital Materno Infantil de Málaga en ambulancia medicalizada.

Traslado y fallecimiento en el Hospital Materno Infantil

La familia explica que el traslado se realizó en un contexto de extrema gravedad clínica, con la menor ya en estado crítico. Llegó al Hospital Materno Infantil de Málaga a las 16:18 horas con sospecha de sepsis, sin que inicialmente se conociera con precisión el origen del cuadro, según el relato difundido.

Los padres aseguran que la niña llegó en una situación muy deteriorada, lo que limitó las opciones terapéuticas. A pesar de la intervención médica en el centro hospitalario, el fallecimiento se produjo a las 18:37 horas del mismo día.

Posteriormente, los informes apuntaron a una infección por meningococo del serogrupo B como causa de la meningitis bacteriana que derivó en sepsis. La familia sostiene que la evolución fue extremadamente rápida y que el desenlace podría haberse evitado con una actuación diferente. La Asociación El Defensor del Paciente ya pidió a la Fiscalia de Málaga investigar los hechos.

Reclamación, campaña y petición de justicia

Los padres de Analía han impulsado la campaña de micromecenazgo con el objetivo de reunir fondos para cubrir los gastos de abogado, procuradores y otros costes derivados del procedimiento judicial que desean iniciar. El objetivo fijado asciende a 5.000 euros, de los que hasta ahora se han recaudado algo más de 530.

En su mensaje, la familia insiste en que no buscan una compensación económica, sino el esclarecimiento de los hechos y la depuración de posibles responsabilidades. También reclaman mejoras en la atención de urgencias pediátricas, incluyendo la presencia de pediatras de guardia en el hospital comarcal.

La familia expresa además su malestar por la atención recibida, asegurando que no se sintieron escuchados durante el proceso asistencial. Por su parte, sostienen que su intención es evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.