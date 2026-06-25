Mabel Cupet Sevilla, 25 JUN 2026 - 19:30h.

La piscina permanecerá abierta entre las 21:00 y las 00:30 horas, con entrada gratuita para todas las personas empadronadas en el municipio

Más de 140 vecinos participaron en la primera jornada de las 'Noches Blancas', una iniciativa gratuita impulsada por el Ayuntamiento

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Cuando el mercurio no baja de los 20 grados durante la noche, descansar se convierte en una tarea complicada. Las conocidas como noches tropicales, cada vez más frecuentes durante los veranos en Sevilla, dificultan el sueño y obligan a buscar alternativas para combatir el calor. Con este objetivo, ayuntamientos como el de Gines han vuelto a apostar por una iniciativa que permite a los vecinos refrescarse cuando cae el sol.

La localidad sevillana ha puesto en marcha por noveno año consecutivo las denominadas "Noches Blancas", un programa que abre la piscina municipal en horario nocturno para que los vecinos empadronados puedan disfrutar gratuitamente de un baño y hacer más llevaderas las altas temperaturas estivales.

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La primera jornada de esta edición se celebró este martes 23 de junio y reunió a más de 140 vecinos y vecinas, la mayoría jóvenes, que aprovecharon la apertura extraordinaria de las instalaciones para darse un chapuzón bajo las estrellas. La iniciativa, organizada por la Delegación de Deportes, se ha convertido con el paso de los años en una de las propuestas más populares del verano en el municipio.

Un respiro frente al calor

Mientras las temperaturas continúan disparadas también durante la noche, la piscina municipal se transforma durante unas horas en un punto de encuentro para quienes buscan refrescarse y disfrutar de una alternativa de ocio diferente. El ambiente familiar y la buena participación volvieron a marcar una velada que permitió a decenas de personas escapar, al menos por unas horas, del calor acumulado durante el día.

La propuesta forma parte de la programación estival del Ayuntamiento, que adapta cada año algunas de sus actividades a las condiciones meteorológicas de los meses más cálidos.

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Segunda cita este miércoles

Tras el éxito de la primera jornada, las 'Noches Blancas' continuarán este miércoles 24 de junio. La piscina permanecerá abierta entre las 21:00 y las 00:30 horas, con entrada gratuita para todas las personas empadronadas en el municipio.

Como en ediciones anteriores, los asistentes podrán acceder con comida para disfrutar de la noche en las instalaciones, aunque no estará permitido introducir envases de vidrio por motivos de seguridad.

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Una iniciativa consolidada

Nueve años después de su puesta en marcha, las 'Noches Blancas' se han consolidado como una de las actividades más esperadas por los vecinos durante el verano. Más allá del baño nocturno, la iniciativa ofrece una alternativa saludable para afrontar las altas temperaturas y favorece la convivencia en unas semanas en las que el calor se convierte en uno de los grandes protagonistas del día a día.