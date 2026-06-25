Dos casos hacen saltar las alarmas sobre el estado de la sanidad en Reino Unido

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Reino Unido vive un terremoto político continuo. Y tras ese trasfondo la realidad esconde hechos como la mala salud de su Sanidad reflejada en dos casos que ha puesto sobre la mesa en Sky News.

El primero, el demoledor dato de que 156 bebés y 6 madres murieron durante más de una década en un complejo hospitalario de Nottingham, en el centro de Inglaterra, como resultado de fallos sistémicos "evitables", después de una investigación.

El segundo, los ocho cadáveres han sido hallados en estado de "deterioro avanzado" en un centro del Servicio Nacional de Salud (NHS) debido a la falta de espacio en los congeladores.

Son hechos que reflejan una realidad. Descontrol. En el caso de los cadáveres la investigación demostró que existía una falta de controles en las pulseras de identificación en la morgue que aumentaba el riesgo de que "se entregara el cuerpo equivocado a los servicios funerarios". Tracy Pilcher, jefa de enfermería del NUH NHS Trust, dijo: "Reconocemos que algunos de los sistemas y procesos utilizados en nuestra morgue no cumplieron con los estándares esperados por la Autoridad de Tejidos Humanos (HTA), nuestro hospital o nuestros pacientes, por lo que lo lamentamos sinceramente."

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En el caso de las condiciones en maternidad en un complejo de Nottingham. en la que han colaborado 2.500 familiares y 800 sanitarios, también reveló que la dirección de los hospitales de Nottingham conocía que había problemas graves, como falta constante de personal desde 2010, pero no tomaron medidas para evitar más muertes.

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Tras la presentación del informe, el complejo hospitalario de Nottingham pidió disculpas "sin reservas" a todas las mujeres y familias afectadas y agregó: "Les hemos fallado y aceptamos la responsabilidad por nuestros errores".

El ministro británico de Sanidad, James Murray, aseguró que el informe de Ockenden deja al descubierto una cultura "donde demasiadas voces no fueron escuchadas, se perdieron demasiadas oportunidades para prevenir daños y se perdieron demasiadas vidas. Por eso tenemos que actuar, y rápido".

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En esta línea, su ministerio anunció que cualquier persona responsable de fallos estará obligada a prestar declaración en investigaciones sobre negligencias en maternidad, tras revelarse que algunos altos cargos de Nottingham se negaron a participar, o se enfrentarán a penas de hasta dos años de prisión.

Pero estos hechos son solo un síntoma de una realidad.