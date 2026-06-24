La inestabilidad llegará desde el Atlántico y, poco a poco, irá adentrándose en la Península

Temperaturas que este miércoles 24 de junio siguen en 44º en Bilbao, 40º en Pamplona, 41º en Zaragoza

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Después de unos días protagonizados por la ola de calor, en los que este miércoles 24 de junio, esto continuará siendo así. A partir de mañana, las temperaturas extremas darán una tregua, notándose una bajada en los termómetros de todo el país.

La inestabilidad llegará desde el Atlántico y, poco a poco, irá adentrándose en la Península, haciendo que las temperaturas sufran un descenso. Mientras tanto, hoy todavía jornada cálida en la mayor parte del territorio.

Tiempo para el miércoles y jueves

Miércoles

Sobre todo en el interior peninsular y en puntos del norte se verá algo de lluvia y nubosidad en Galicia. Esta inestabilidad se irá adentrando hacia Asturias y norte de Castilla y León.

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Además habrá calima en todo el territorio, por lo que en el norte podrán originarse algunas lluvias de barro. Por la tarde se volverán a ver tormentas en todas las zonas de montaña de la península. En Baleares continuarán las altas temperaturas.

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No habrá apenas viento en el archipiélago, produciéndose ciertos cambios en Canarias, sobre todo en aquellas islas situadas más al oeste, donde se verán algunas lloviznas puntuales.

Temperaturas que todavía hoy siguen en 44º en Bilbao, 40º en Pamplona, 41º en Zaragoza. En el resto del territorio se mantienen los valores muy altos.

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Jueves

De cara al jueves 25 de junio, las temperaturas diurnas van a bajar entre 6º y 8º en todo el territorio, aunque el ambiente continuará siendo muy veraniego, llegando a los 30º, 32º de máxima.

Va a ser una jornada de cielos parcialmente cubiertos, con probabilidad de chubascos en todo el Tercio Norte Peninsular y en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Será por la tarde cuando veamos tormentas nuevamente en las zonas de montaña del Tercio Norte Peninsular.