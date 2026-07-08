Golpea y amenaza a su vecino en Málaga por un conflicto por ruidos: "Os voy a quemar la casa y a buscar la ruina"

Manuel Pimentel 08 JUL 2026 - 15:10h.

El acusado esperó a su vecino a la salida de su domicilio y le propinó un cabezazo y varios golpes

También amenazó a la víctima de la agresión y a su mujer: "Os voy a quemar la casa, os voy a buscar la ruina"

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MálagaLos ruidos son una de las molestias vecinales más extendidas en las comunidades de vecinos. La mayoría de las veces estos conflictos se quedan en la escalera de la comunidad, pero otras la situación termina en amenazas, agresiones y condenas judiciales.

Es lo que ha ocurrido en Málaga, donde la Audiencia Provincial ha confirmado la condena a un vecino por agredir físicamente a otro a las puertas de su domicilio y proferir graves amenazas, tanto a él como a su esposa. Todo, a raíz de un conflicto vecinal motivado por ruidos.

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Los hechos ocurrieron el 2 de junio de 2025, sobre las 14:30 horas. El acusado esperó a su vecino a la salida de su vivienda y le propinó un cabezazo y varios golpes. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió contusiones en maxilar, mandíbula, frente, muñeca, rodilla y tobillo, según recoge la sentencia.

Además, durante la agresión, el móvil de la víctima cayó al suelo y se rompió. Mientras, la esposa de la víctima grabó la violenta escena con su teléfono.

En los hechos probados se recoge que el ahora condenado, además de agredir a la víctima, dirigió amenazas tanto contra él como hacia su mujer: “Os voy a quemar la casa, vais a tener que vender la casa, os voy a buscar la ruina, os vais a tener que ir de aquí", les dijo. Por estas amenazas, el tribunal también ha condenado al agresor por dos delitos leves de amenazas.

2.400 euros de condena

En una primera instancia, el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga impuso al acusado una pena de tres meses de multa, con un cuota diaria de 10 euros, lo que asciende a 900 euros por el delito leve de lesiones.

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Adicionalmente, le condenó a otras dos multas de 450 euros cada una, también a razón de 10 euros diarios, durante 45 días, por los dos delitos leves de amenazas.

Un total de 1.800 euros de multa a los que también se le añadió la obligación de indemnizar al afectado los destrozos de su móvil, más 200 euros para cada uno por el daño moral ocasionado.

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El acusado alegó actuar por "un arrebato"

El acusado recurrió la resolución ante la Audiencia Provincial de Málaga al no estar conforme. En su recurso, alegaba en primer lugar que reconoció los hechos ante la Guardia Civil, por lo que debía aplicarse atenuante de confesión.

Además, argumentó que la situación se produjo bajo un “estado de arrebato u obcecación” por el clima de tensión acumulado tras las continuas quejas de los vecinos por el ruido y que su adicción a los estupefacientes afectaba a su capacidad de autocontrolarse.

También negó haber sido el causante de los daños en el teléfono móvil del agredido y se opuso a la indemnización por los daños morales asegurando que no había relación entre la agresión y el hecho de que las víctimas decieran vender su vivienda.

La Audiencia confirma la condena

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha rechazado todos los argumentos esgrimidos por el acusado. Por un lado, la resolución indica que la confesión ante los agentes de la Guardia Civil tras la denuncia no constituye una confesión previa a afectos legales.

Asimismo, la sala contradice el estado de arrebato, ya que el agresor esperó premeditadamente a que la víctima saliera de su casa para agredirle, con lo cual descarta la pérdida de control.

Por otro lado, no queda debidamente acreditada la supuesta adicción argumentada por el acusado, por lo que no se considera como atenuante. Tampoco se recogen en el recurso pruebas que desvirtúen la valoración inicial con respecto a los daños por la caída del móvil.

Por último, la Audiencia confirma el daño moral causado por las amenazas y la agresión a esta familia, causándoles un estado de ansiedad continuada, viéndose obligados a abandonar la vivienda con sus hijos menores. Por todo ello, el fallo confirmado íntegramente la sentencia de la primera instancia.