Aparecen centenares de peces muertos en la desembocadura del río Guadaíza, en Marbella

Redacción Andalucía Marbella, 23 JUL 2026 - 18:10h.

El Ayuntamiento achaca el suceso a entrada de un banco de peces por la “subida de la marea”, pero los animalistas achacan la culpa al cierre de la desembocadora con un dique de arena

Compartir







Asociaciones ecologistas y animalistas han denunciado la aparición de cientos de peces muertos flotando en la desembocadura del río Guadaíza de Marbella, en Málaga.

Este río se encuentra catalogada como Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro del plan Natura 2000, la mayor red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.

"Volvemos a ver imágenes que no deberían producirse jamás en un espacio con este nivel de protección", denuncia la activista Virginia de Nibiru en lo que califica como "otra agresión más al río Guadaiza".

Un dique de tierra

Los ecologistas señalan que la posible causa de la muerte de los peces es que la desembocadura había sido cerrada con un dique de tierra. Por este motivo insta a las administraciones a "explicar por qué se tomó esa decisión, con qué criterios técnicos se autorizó y si se evaluaron adecuadamente sus consecuencias".

PUEDE INTERESARTE Cerrada al baño la Playa del Sur de Peñíscola por el aumento de los niveles de bacterias fecales en el agua

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la animalista destaca que "es indiscutible es que estas imágenes son incompatibles con la protección que merece este espacio".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según Virginia, el río Guadaiza "lleva años en el foco" y exige la protección de este área se convierta "en una gestión responsable y real":

Asfixiados por la marea

Desde el Ayuntamiento de Marbella han indicado que se están estudiando las causas de este suceso. En principio, apunta a que la aparición de los peces muertos ha sido causada por "la entrada de un banco de peces por la subida de la marea” que posterirometne se habrían ahogado cuando bajó el agua "al quedarse sin oxígeno". Además, se están analizando las aguas para descartar que "se haya producido algún vertido", señalan.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sin embargo, las organizaciones ecologístas rechazan la versión de las administraciones. "Cuando un río enferma, no solo mueren peces, perdemos biodiversidad, patrimonio natural y perdemos una parte de lo que deberíamos conservar para las generaciones futuras", denuncian.