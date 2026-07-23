Carlos Plá Valencia, 23 JUL 2026 - 15:34h.

En las fiestas populares, que se concentran en los meses de verano, son el principal espacio en el que se producen las primeras ingestas de bebidas alcohólicas entre jóvenes

La generación Z se vuelve abstemia, pero suben los atracones entre los que beben alcohol

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El porcentaje de adolescentes y jóvenes que asegura que no bebe alcohol durante las fiestas populares ha pasado del 15,4% en 2017 al 24,1% en 2025, lo que representa un crecimiento del 56,49% respecto al inicio de la serie histórica, según los resultados del estudio anual de los “Hábitos de Consumo de Alcohol en las Fiestas Populares de la Comunitat Valenciana”, realizado por la ONG Controla Club.

La secuencia completa de los últimos ocho años indica que en 2018 el porcentaje fue del 16,6%, en 2019 del 18,4%, en 2021 del 19,3%, en 2022 del 20,3%, en 2023 del 22,5% y en 2024 del 23,2%.

Los datos indican que las fiestas populares, que se concentran mayoritariamente durante los meses de verano, son el principal espacio en el que se producen las primeras ingestas de bebidas alcohólicas, acumulando un 40,2% de los casos. A este entorno, le siguen el botellón en los diferentes espacios de ocio a lo largo del año, con un 27,1%, y las fiestas en casas particulares con un 15,6%.

El consumo de alcohol empieza a los 14 años

Por lo que respecta a la edad media de inicio en el consumo recreativo de bebidas alcohólicas, esta se sitúa en 14,75 años, manteniéndose prácticamente estable durante los últimos 25 años. Asimismo, el estudio refleja un cambio de tendencia en la frecuencia con la que los encuestados afirman emborracharse durante las fiestas. En 2025, la media es de 2,52 ocasiones, frente a las 3,66 de 2021, año posterior a la pandemia, lo que representa una reducción del 31,15%.

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Finalmente, los datos reflejan un ligero incremento en la percepción de los riesgos asociados al consumo abusivo de alcohol en las fiestas populares, con una media general que pasa de 7,2 sobre 10 en 2024 a 7,3 sobre 10 en 2025. Entre los riesgos sobre los que existe una mayor sensibilidad, los más importantes son las situaciones de acoso o violencia sexual, que reciben una valoración de 8,38 puntos en una escala de uno a diez. En segundo lugar, se sitúan los accidentes de tráfico con un 8,16.

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El resto de los riesgos evaluados son los comas etílicos y lipotimias con un 7,75; peleas y altercados con un 7,5; problemas con los amigos/as, pareja y/o familia con un 7; problemas con la ley y multas por botellón con un 6,9; suciedad y vandalismo con un 6,88; y griterío y molestias en las calles con un 6,58.

En opinión de Juan Barcala, director de programas de Controla Club, “todos estos datos evidencian que se está produciendo un cambio sustancial en los hábitos de ocio de adolescentes y jóvenes”. No obstante, también señala que “hay que tener en cuenta que durante las fiestas estivales se dan unas condiciones especiales para que se produzcan los primeros consumos de alcohol, ya que disminuye, en general, la percepción de los riesgos al haber una mayor permisividad social y el carácter lúdico de las vacaciones”.

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Asimismo, Barcala destaca “la importancia de seguir trabajando en la concienciación como herramienta para sensibilizar sobre las consecuencias del consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes”.

La muestra del informe corresponde a la población adolescente y juvenil que va de los 14 a los 35 años y que ha participado en las actividades de concienciación del programa de prevención del consumo abusivo de alcohol y otras drogas “Si te pasas, te lo pierdes” que la ONG Controla Club, con la financiación de la Conselleria de Sanitat y de las administraciones locales, ha llevado a cabo en algunas de las principales festividades de la Comunitat Valenciana durante 2025.