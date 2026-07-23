Manuel Pimentel Marbella, 23 JUL 2026 - 18:30h.

El Ayuntamiento de Marbella subasta cinco caballos de la Policía Local con un precio inicial de salida de 600 euros

Un grupo de animalistas quiere recaudar 6.000 euros para que los equinos vayan a un santuario de acogida y evitar "manos de personas con malas intenciones"

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Un grupo de activistas por la defensa de los animales ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para pujar por cinco caballos retirados que hasta ahora trabajaban para la Policía Local de Marbella.

El Ayuntamiento de dicha localidad ha sacado a subasta estos equinos con un precio inicial de salida de 600 euros por el lote completo, pero este grupo de vecinos marbellós quieren darle otra vida a Felipe, Melendi, Picasso, Berny y Pajarita.

Según la activista Virginia Ruiz, la inciativa ya ha superado esta cifra, llegando a alcanzar los 975 euros recaudados hasta este lunes. Los foondos se destinarán al rescate y posterior acogida en un santuario en el que puedan descansar de una jubilición digna.

Santuario de acogida

Ruiz es la promotora de esta campaña, que ha contado con el respaldo de los colectivos Marbella Activa y Ecologistas Malaka. Las donaciones se gestionan a través de la plataforma habilitada por la Fundación Mi Grano de Arena.

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“El objetivo del crowdfunding es asegurarnos de que los caballos no caigan en manos de personas con malas intenciones”, recalca la impulsora de esta campaña. "Han estado en la caballeriza de la Policía y se deben retirar con honores y terminar en un santuario en el que se les dé atención hasta que fallezcan”.

No obstante, el pliego de condiciones del procedimiento de enajenación establece que el adjudicatario "se compromete a dar a los équidos un trato digno y conforme con su naturaleza, evitándoles todo daño innecesario".

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6.000 euros de objetivo

La meta fijada ronda los 6.000 euros, cantidad que permitiría pujar en la subasta y sufragar el traslado de los caballos hasta su destino definitivo, así como cubrir sus primeras atenciones veterinarias y necesidades alimenticias.

De esta forma, si finalmente estos colectivos resultan adjudicatarios de estos cinco caballos, destinarán el dinero a la subasta pública, a la logística para su traslado al santuario Rancho Edén, localizado en Arcos de la Frontera (Cádiz), según ha explicado Victoria.

Además, ha agregado que espera alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento, mediante el cual el Consistorio “donaría” los caballos y la recaudación iría destinada de manera íntegra al centro de acogida.

Ruiz ha precisado que por ahora cinco santuarios de toda España se han ofrecido para acoger a Felipe, Melendi, Picasso, Berny y Pajarita. Dos ubicados en Aragón, uno en Ronda, otro en Barcelona y el ya mencionado de Arcos de la Frontera.

Según ha explicado la activista, la elección de este último responde a que fue el primero en contactar con ellos y, además, ofrece la posibilidad de mantener a los cinco caballos juntos en el mismo lugar.

Desde la organización, han confirmado que ya han presentado una "oferta significativa" en el proceso de puja, por lo que se muestran optimistas acerca de quedarse con los animales.

Puja desierta en 2023

No es la primera vez que estos caballos son subastados. El Ayuntamiento de Marbella ya lanzó una enajenación de equinos en el año 2023 con cuatro de estos caballos del Escuadrón de Caballería de la Policía Local.

En esa ocasión, el lote lo formaban un total de seis animalees y el precio de salida fue de 1.625 euros, pero nadie se interesó en quedarse con los animales, por lo que licitación quedó desierta.

El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo lunes y a partir de ahí continuará el procedimiento para entregar los caballos al adjudicatario definitivo.

"Buscamos ayuda para que, después de una vida de trabajo, tengan una jubilación con honores. Ayúdanos a escribir un final diferente para Felipe, Melendi, Picasso, Berny y Pajarita. Porque después de toda una vida de servicio, merecen descansar en paz, rodeados de cuidados y no de incertidumbre", ha publicado la Asociación Marbella Activa en un mensake en el que hace un llamamiento a participar en la campaña de donaciones.