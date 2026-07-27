Los nuevos puntos de carga se instalarán en Puerto de Barazar, Bernal Díaz de Luco, Cuadrilla de Salvatierra y la plaza de Zaramaga

Las 34.375 recargas realizadas desde comienzos de 2023 han evitado la emisión de alrededor de 635 toneladas de dióxido de carbono (CO₂)

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La movilidad eléctrica continúa ganando terreno en Vitoria-Gasteiz. La red pública de recarga para vehículos eléctricos ha experimentado un crecimiento constante durante los últimos años hasta multiplicar por más de cinco su utilización desde 2023. Entre enero de ese año y junio de 2026, las estaciones municipales han registrado 34.375 recargas, una cifra que refleja la creciente implantación del coche eléctrico y el mayor uso de una infraestructura que seguirá ampliándose en los próximos meses con nuevas electrolineras.

Los datos, facilitados por el Departamento de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento, corresponden a la red integrada por los 94 puntos de carga distribuidos en las 21 estaciones gestionadas por Zunder, además de la estación situada en el aparcamiento de Portal de Foronda y los puntos de recarga de la Estación de Autobuses. A esta infraestructura pública se suman otros cargadores vinculados a servicios municipales, como los de TUVISA, así como los instalados en garajes particulares, empresas, centros comerciales o estaciones de servicio.

La evolución de las cifras evidencia el auge de este tipo de movilidad. Mientras que en 2023 se contabilizaron 2.461 recargas, al año siguiente la cifra ascendió hasta 8.247. En 2025 volvió a crecer hasta alcanzar 13.707, y únicamente durante el primer semestre de 2026 ya se han realizado 9.960 recargas, lo que apunta a que este año podría volver a cerrarse con un nuevo máximo.

La concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha destacado que este incremento demuestra que el vehículo eléctrico ha dejado de ser una apuesta de futuro para convertirse en una realidad consolidada en la capital alavesa. "Hace apenas unos años hablar de movilidad eléctrica era hablar de una apuesta de futuro. Hoy hablamos de una realidad plenamente consolidada en nuestra ciudad. Los datos demuestran que la ciudadanía utiliza cada vez más esta infraestructura y que la inversión realizada está dando resultados", ha señalado.

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Una media de 55 recargas al día

El ritmo de utilización de la red también ha aumentado de forma significativa durante este año. Solo entre enero y junio se ha registrado una media de 55 recargas diarias, lo que equivale a que aproximadamente cada media hora un vehículo utiliza alguno de los puntos públicos disponibles en la ciudad.

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Para el Ayuntamiento, este crecimiento confirma la confianza de los usuarios en la infraestructura existente y justifica la continuidad de las inversiones destinadas a ampliar la red.

En este sentido, Artolazabal ha subrayado que en apenas tres años el uso de estos puntos de recarga se ha multiplicado por más de cinco, una evolución que, a su juicio, refleja un cambio real en los hábitos de movilidad de la ciudadanía y anima a seguir reforzando este servicio.

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Más de 34.000 recargas y 635 toneladas menos de CO₂

El aumento del uso de la red pública no solo tiene repercusiones sobre la movilidad, sino también sobre el impacto ambiental.

Según los datos municipales, las 34.375 recargas realizadas desde comienzos de 2023 han evitado la emisión de alrededor de 635 toneladas de dióxido de carbono (CO₂). Además, el volumen de energía suministrado equivale a recorrer más de 4,5 millones de kilómetros con vehículos eléctricos.

Para la responsable municipal, estos datos ponen de manifiesto que cada recarga supone un paso más hacia un modelo de transporte menos contaminante y contribuye al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático fijados por la ciudad.

El vandalismo limita parte de la red

Junto a los datos positivos, el Ayuntamiento también ha mostrado su preocupación por los actos vandálicos sufridos por parte de la infraestructura durante los últimos años, unos ataques que han reducido parcialmente la capacidad operativa de la red.

En la actualidad existen nueve estaciones con algún tipo de afectación. De ellas, cuatro permanecen completamente fuera de servicio, mientras que otras cinco funcionan de forma parcial al conservar únicamente una parte de sus conectores operativos. En total, 26 de los 84 conectores instalados por Zunder han resultado dañados.

La concejala ha lamentado que estas acciones hayan impedido ofrecer un servicio todavía más amplio a los usuarios. "Los datos que presentamos hoy son muy positivos, pero podrían ser todavía mejores si no hubiéramos sufrido numerosos actos vandálicos que han dejado fuera de servicio distintas estaciones durante semanas e incluso meses", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que quienes atacan estas instalaciones no solo perjudican a la empresa concesionaria o al Ayuntamiento, sino también a las miles de personas que utilizan habitualmente este servicio público para recargar sus vehículos.

En los últimos meses, la empresa Zunder ya había alertado del importante impacto económico de estos sabotajes. Según se ha conocido, los daños acumulados superan el millón y medio de euros y cada reparación puede oscilar entre 70.000 y 150.000 euros, unos costes que hasta ahora ha asumido la propia compañía.

Los ataques, que se producen habitualmente durante la madrugada, consisten en arrancar cables, pantallas, mangueras o estructuras de los cargadores, dejando inoperativas las estaciones afectadas. Tanto el Ayuntamiento como la empresa han confiado en que las investigaciones abiertas permitan identificar a los responsables.

La red seguirá creciendo

Pese a estos problemas, el consistorio mantiene su apuesta por ampliar la infraestructura de recarga.

Durante los próximos meses está prevista la puesta en marcha de nuevas electrolineras dentro de las obras de regeneración integral del barrio de Zaramaga. Los nuevos puntos de carga se instalarán en Puerto de Barazar, Bernal Díaz de Luco, Cuadrilla de Salvatierra y la plaza de Zaramaga.

A esta ampliación se sumará otra estación en el aparcamiento de la Avenida del Cantábrico, que contará con capacidad para recargar dos vehículos de forma simultánea.

La concejala ha insistido en que la estrategia municipal pasa por seguir reforzando esta infraestructura pese a los episodios de vandalismo registrados en los últimos años. Como ha resumido Artolazabal, "frente al vandalismo, nuestra respuesta va a seguir siendo la misma: más inversión, más infraestructura y más compromiso con la movilidad sostenible".