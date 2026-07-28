Manuel Pimentel Almería, 28 JUL 2026 - 19:30h.

El Ayuntamiento de Almería aprueba solicitar las subvenciones estatales para esterilizar y vacunar a los gatos comunitarios

Las asociaciones animalistas denuncian que mucha gente abandona gatas embarazadas que hacen crecer aún más las colonias

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Solo en la capital de Almería hay más de 4.000 gatos que viven en colonias callejeras y que están a la espera de los tratamientos de vacunación y esterilización necesarios para su control.

Las colonias están censadas por el Ayuntamiento almeriense bajo el Proyecto C.E.R. (Captura, Esterilización y Retorno), que consiste en capturarlos para aplicarles tratamientos veterinarios y castrarlos, además de mejorar las condiciones de vida y alimentación de los animales que forman estas colonias.

De esta forma, se puede controlar la población de gatos que viven en zonas urbanas, respetando el bienestar de los animales y la convivencia vecinal.

Subvenciones del Gobierno

La responsabilidad de la gestión de estas colonias es de los ayuntamientos, por eso el Gobierno Local de Almería ha aprobado solicitar por tercera vez las subvenciones para el CER de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Estas ayudas del Gobierno central están destinadas a sufragar los gastos de los Ayuntamientos en la ejecución del proyecto CER.

El plan cuenta con una partida global de 103.556,25 euros para su ejecución en la capital de Almería. La Dirección General de Derechos de los Animales, que depende del Ministerio, cubriría hasta el 60 % del coste total, mientras que el Ayuntamiento aportaría 24.656,25 euros con cargo a sus fondos propios.

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Sin embargo, desde las asociaciones animalistas de Almería, como la Asociación Gatos de la Costa, aseguran que el Consistorio almeriense no ha logrado estas subvenciones en los años anteriores "por fallos en las solicitudes", por lo que este es el tercer intento.

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Gatos abandonados

Por otrol ado, los colectivos por el bienestar animal señalan que el Ayuntamiento debería tener sus propios presupuestos anuales en la materia sin tener que depender de las subvenciones del Gobierno.

"Las cuidadoras y gestoras nos gastamos el dinero de nuestro bolsillo en la comida de los gatos y en los veterinarios, por ahora lo único que hace el Ayuntamiento es castrarlos gratis", denuncian .

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Mientras llegan estas ayudas, van gestionando las colonias como pueden, dándoles alimento y tratando a los animales enfermos. "Muchos veces son los propios vecinos quienes nos ayudan", afirman los animalistas.

Además, alertan de la alta tasa de abandonos que se producen en la ciudad, lo que empeora la situación: "Se abandonan a muchas gatas embarazadas por lo que muchas colonias ya controladas vuelven a descontrolarse y siguen creciendo.

"Nos hemos encontrado incluso gatos con chip que no se pueden leer porque los traen de fuera y nos los dejan aquí, por lo que no podemos identificar al dueño", lamentan.