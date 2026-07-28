Muere el expresidente y modernizador de La Caixa, Josep Vilarasau, a los 95 años

Vilarasau fue el responsable del proceso de modernización, informatización, expansión comercial y territorial del banco.

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El expresidente de La Caixa, Josep Vilarasau Salat, el gran modernizador de una entidad que lideró durante más de 20 años, ha fallecido a los 95 años, según han confirmado a EFE fuentes del sector financiero.

Vilarasau fue el responsable del proceso de modernización, informatización, expansión comercial y territorial del banco, y la persona que fichó a quien se ha convertido también en una de las figuras más relevantes de la entidad: Isidre Fainé, presidente de la Fundación La Caixa.

Hijo de una familia burguesa barcelonesa, Vilarasau (Barcelona, 1931) fue nombrado director general de La Caixa –en aquel momento Caja de Pensiones– en 1976 y asumió la presidencia de la entidad en 1999 –entonces ya Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona–, relevando a Josep Antoni Samaranch, hasta el año 2003.

Vilarasau, que luego fue presidente honorífico de La Caixa y del patronato de la Fundación la Caixa, fue también presidente durante una década (de 1989 a 1998) de Autopistas, Concesionaria Española (Acesa) y vicepresidente del grupo Repsol, cargo para el que fue nombrado en 1999 en representación de La Caixa.

En 2012, Vilarasau publicó sus memorias, 'El extraño camino a La Caixa' (RBA), en las que repasaba su larga trayectoria profesional, que es también el reflejo del último medio siglo de historia económica de España.

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Larga trayectoria profesional

Vilarasau era licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña.

En 1958, ingresó en el Cuerpo de Ingenieros industriales del Ministerio de Hacienda y al año siguiente ascendió a secretario general técnico. Tres años más tarde entró en el Instituto de Crédito Oficial (1961) y tiempo después en la dirección general adjunta de Telefónica (1966).

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En noviembre de 1969, regresó a Hacienda para ocupar el cargo de director general del Tesoro y Presupuestos, y en 1972 el de director general de Política Financiera, también dependiente del Ministerio de Hacienda.

En paralelo, en el ámbito académico, Vilarasau ejerció de profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid durante una década, de 1962 a 1972.

En aquella época también ocupó cargos en distintos organismos públicos, como el de directivo técnico del Banco de Financiación Industrial, de 1964 a 1966. Tras su etapa como alto funcionario del Estado, Vilarasau fue nombrado director general de la empresa estatal Campsa, de 1974 a 1976, que luego fue integrada en Repsol.

La Caixa: una salida por imperativo legal

A partir de 1976 fue nombrado director general de La Caixa y también vicepresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, y estuvo vinculado a la entidad bancaria hasta el año 2003.

Una reforma de la ley catalana de cajas, que fijó un plazo máximo de 20 años para los miembros de estas instituciones, obligó a Vilarasau a salir de la cúpula de la entidad con 72 años.

Vilarasau dejó una entidad con unos beneficios de 683 millones de euros en 2002 y un grupo industrial conformado con participaciones en compañías como Repsol, Gas Natural, Telefónica, Acesa, Agbar y Saba, valorado en miles de millones de euros.

El histórico directivo recibió diversos premios en su trayectoria, entre los que destaca la Creu de Sant Jordi 2004, otorgada por la Generalitat; el Premio Tiépolo 2002 que concede la Fundación Tiépol, y también la Medalla de Honor que entrega la UOC.