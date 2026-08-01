Redacción Andalucía Europa Press 01 AGO 2026 - 16:31h.

El procesado, de 60 años actualmente, se apoderó de las mensualidades del pago de la Seguridad Social durante 22 años

Tras fallecer la mujer viuda, su hijo presuntamente no informó y pasó el abono de la pensión a otra cuenta donde él era titular

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GranadaUn granadino será juzgado por cobrar 210.210 euros de la pensión de su madre tras su muerte en 1996. El hijo de esta mujer se apoderó de toda esa cantidad de dinero durante 22 años.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial, el acusado de 60 años actualmente se enfrenta a un presunto delito continuado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social.

En el texto al que ha accedido Europa Press figura que se solicitan cinco años de cárcel para este hombre que se sentará en el banquillo el miércoles 5 de agosto en la Audiencia de Granada.

También piden que se le condene a pagar una multa de 350.000 euros y que indemnice en 168.927 euros a la administración pública. Además de que se le prohíba recibir subvenciones o beneficios fiscales durante siete años.

No informó del fallecimiento y pasó el abono a otra cuenta

Según el relato del Ministerio Público, la madre era beneficiaria de una pensión de viudedad que cobraba en su cuenta mensualmente y falleció en marzo de 1996, pero presuntamente su hijo no informó de ello a la Tesorería General de la Seguridad Social.

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De hecho, pasó el abono de la pensión a una cuenta en la que compartía la titularidad con su progenitora. Así, se quedó con el dinero de las mensualidades desde que la mujer murió hasta diciembre del 2018.

La Fiscalía precisa que tampoco el banco comunicó a la Seguridad Social el fallecimiento de la mujer, clienta, "al no haber realizado los controles de vivencia oportunos".

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Así, la entidad bancaria ya ha abonado a la Seguridad Social el importe de la pensión correspondiente a los cuatro últimos años por un importe de 41.282 euros.

En el escrito de acusación, sitúan al banco como responsable civil subsidiario en lo que se refiere a la indemnización que el acusado deberá abonar en caso de resultar condenado por la Audiencia Provincial.