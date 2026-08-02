Manuel Pimentel Chiclana de la Frontera, 02 AGO 2026 - 19:14h.

El alcalde de Chiclana de la Frontera muestra en un vídeo a un vecino tirando basura en la calle y hace un llamamiento para que los vecinos depositen los residuos dentro de los contenedores

Desde el Ayuntamiento señalan que se arrojan restos de poda, muebles, electrodomésticos y neumáticos a pesar de tener tres puntos limpios disponibles en la localidad

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"¡Así no!". Con esta contundente llamada de atención, el alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, ha publicado un vídeo en sus redes sociales para denunciar la conducta incívica por parte de algunos vecinos que depositan todo tipo de residuos alrededor de los contenedores, en lugar de introducirlos en su interior.

En las imágenes, se observa el ejemplo de un hombre que transporta una carretilla cargada hasta arriba con residuos de poda y los arroja fuera de los contenedores. Una actitud incívica por parte de este vecino que ya ha tenido consecuencias: según fuentes municipales, ha sido identificado y será sancionado con una multa que podría alcanzar los 300 euros. "Esta persona ya tiene su correspondiente sanción", han confirmado desde el Ayuntamiento.

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Sin embargo, este problema no es puntual, sino que se arrastra desde hace tiempo. Desde el Consistorio señalan que estas prácticas incívicas se dan sobre todo en la zona del diseminado y en muchos caminos aledaños, donde algunos vecinos, "por comodidad, en lugar de utilizar los contenedores, echan en cualquier sitio basura, escombros y hasta neumáticos", tal y como han explicado a Informativos Telecinco. Incluso, han llegado a dejar muebles y electrodomésticos abandonados en la vía pública.

La situación produce 'un efecto dominó' que agrava el problema porque, al haber residuos rodeando los contenedores, hace que muchos se vean "animados a hacer lo mismo" y actúen de la misma manera irresponsable: "a veces se paran con el coche un segundo, ven la basura ahí tiran la suya y se van", añaden.

Tres puntos limpios y contenedores vacíos

El regidor recuerda en su vídeo que en la localidad cuentan con los tres puntos limpios de Urbisur, El Camino y Rana Verde, además de "contenedores repartidos por doquier" que han sido comprobados en repetidas ocasiones: "Le hemos dado al pedal, el contenedor vacío y los alrededores, llenos", denuncia Román.

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Por ello, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para el cuidado de los espacios públicos: "No podemos permitir que, teniendo tres puntos limpios y contenedores por todos lados, nos encontremos con todo tipo de restos tirados en el suelo. Un poco de civismo, por favor", reclama.

Asiímismo el alcalde ha subrayado la importancia de no esparcir residuos por el suelo, no solo por el daño medio ambiente sino también por la imagen que proyecta la ciudad: "Un punto de colaboración para tener Chiclana limpia y en condiciones".

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Grabados y multados

Desde el Ayuntamiento chiclanero lamentan que no es la primera vez que reciben imágenes tomadas por la Policía Local o la Delegación de Medio Ambiente de personas incívicas dejando la basura por el suelo rodeando a los contenedores.

Aunque de momento no se plantean endurecer las sanciones, han aumentado la vigilancia para pillar y multar a los infractores e insisten en la importancia de informar y concienciar a los ciudadanos.

Esta vez, ha sido directamente el propio alcalde quien ha hecho esta llamada de atención recordando a los vecinos de que Chiclana de la Frontera dispone de diversos hay puntos de recogida y contenedores de reciclaje", concluyen desde el consistorio.