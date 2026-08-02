Asun Chamoso 02 AGO 2026 - 19:45h.

La prueba piloto, sin sancionar, se ha realizado en la autovía A-2 y la autopista AP-7

En dos meses, han detectado 8.500 casos usando el móvil mientras conducían

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BarcelonaEl Servei Català de Trànsit ha arrancado una prueba piloto con una tecnología innovadora basada en inteligencia artificial capaz de detectar de forma automática el uso indebido del teléfono móvil durante la conducción y la no utilización o el uso incorrecto del cinturón de seguridad.

El sistema, desarrollado en un formato de 'carro-remolque', incorpora cámaras de alta definición y algoritmos avanzados de inteligencia artificial que permiten analizar de manera continua el comportamiento de los conductores respecto a esas dos conductas de riesgo en la carretera.

Su funcionamiento se ha probado en la autovía A-2 y en la autopista AP-7 para analizar sus posibilidades de aplicación en el ámbito de la seguridad vial. "En la red viaria catalana la siniestralidad está muy dispersa y apostamos por una estrategia de movilidad en el control y la vigilancia, que es lo que nos proporciona esta tecnología con remolque", afirma Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Una tecnología que esperan que se pueda incorporar "en el futuro Plan de Seguridad Viaria 2027-2030 para reforzar la lucha contra las distracciones al volante y el incumplimiento del uso del cinturón de seguridad".

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8.500 casos, con el móvil

Los resultados de la prueba piloto, desarrollada entre junio y julio, han demostrado que las distracciones asociadas al teléfono móvil siguen siendo una conducta de riesgo. En los dos meses, han detectado más de 8.500 casos de conductores utilizando el móvil mientras conducían.

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El sistema es capaz de captar dos tipos de infracciones relacionadas con el uso de dispositivos móviles durante la conducción. Por un lado, los conductores que sujetan el teléfono con la mano mientras circulan y, por otro, aquellos que utilizan el dispositivo apoyándolo sobre la parte superior de las piernas, una conducta más peligrosa porque obliga al conductor a apartar la vista de la carretera durante más tiempo.

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Los datos obtenidos indican que entre un 3,6% y un 6,6% de los conductores observados podrían estar utilizando el teléfono durante la conducción. Otro dato del estudio es que la tecnología supera el 84% de precisión en la detección automática del uso del móvil.

4.500 casos, sin cinturón o uso incorrecto

La tecnología también ha identificado 4.500 casos de personas que circulaban sin el cinturón de seguridad o hacían un uso incorrecto. Según las estimaciones del estudio, entre el 1,3 % y el 1,8 % de los ocupantes de los vehículos observados no utilizaban correctamente este sistema de seguridad pasiva, un elemento clave para reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente.

El uso del móvil, a mediodía

El análisis de los datos obtenidos durante la prueba piloto ha permitido identificar patrones diferenciados según el tipo de vía, el día de la semana y la franja horaria.

En cuanto al uso del teléfono móvil al volante, la incidencia es superior en la A-2, en el entorno de Cornellà de Llobregat, donde la prevalencia estimada alcanza el 5% de los conductores observados y comprobados, frente al 3,6% registrado en la AP-7. En el conjunto de la prueba piloto, se estima que un 4,3% de los conductores utilizan el teléfono móvil mientras conducen. En la comparativa internacional del estudio piloto, Cataluña ocupa la tercera posición en incumplimiento de la normativa relativa al uso del teléfono móvil durante la conducción, solo superada por Norteamérica y un país europeo.

En Cataluña, los datos también indican que las distracciones relacionadas con el móvil son más frecuentes durante los días laborables, especialmente entre miércoles y viernes, mientras que los niveles más bajos se registran durante los fines de semana. Por franjas horarias, el uso del móvil se concentra durante las horas diurnas y, sobre todo, en la franja del mediodía (entre las 11.30 y las 15.30 horas), seguida de las primeras horas de la tarde.

Menos cinturón, los fines de semana en la AP-7

En cuanto al cinturón de seguridad, el comportamiento es diferente. La autopista AP-7 presenta una prevalencia de incumplimiento superior (1,8%), mientras que en la A-2 se sitúa en el 1,2%. El estudio también muestra que las infracciones relacionadas con el cinturón tienden a aumentar durante los fines de semana, especialmente los sábados, y que presentan una incidencia más elevada en determinadas franjas nocturnas y de madrugada, especialmente en la AP-7.

Estos resultados evidencian que las conductas de riesgo asociadas a las distracciones y al no uso del cinturón están presentes en cualquier tipo de vía, aunque se manifiestan de forma diferente según el entorno de circulación. Mientras que las vías periurbanas concentran una mayor incidencia del uso del teléfono móvil al volante, las vías de alta capacidad registran porcentajes más elevados de incumplimiento del uso del cinturón de seguridad.

Una tecnología que, según el Servei Català de Trànsit, puede convertirse en una herramienta complementaria para reforzar las políticas de prevención, concienciación y vigilancia. Además de facilitar la detección de conductas de riesgo, consideran que puede contribuir a orientar campañas específicas de seguridad vial.