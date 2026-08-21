Manuel Pimentel Málaga, 21 AGO 2026 - 12:54h.

La Zona Juventud, lugar donde se reúnen los jóvenes para hacer botellón antes de acudir a las casetas, es el punto que más residuos suele concentrar cada día

El año pasado se recogieron más de 1.100 toneladas de basura durante los ocho días de Feria, cifra que este año podría ser superada

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Una alfombra de botellas de vidrio, vasos de plástico, bolsas y basura cubriendo el suelo del Real de la Feria de Málaga. Es la imagen habitual que se puede ver en el recinto ferial cada mañana tras las noches de fiesta, a pesar del ambicioso refuerzo del dispositivo de limpieza desplegado por el Ayuntamiento durante estos días.

Una estampa que no es nueva y que cada año va a más. Según datos facilitados por la empresa muncipal de limpieza, Limasam, el pasado año 2025 se recogieron 1.176 toneladas de residuos en el centro histórico y el recinto ferial durante los ocho días de celebración. Una cifra que refleja la tendencia al alza de los últimos años y la masiva afluencia de visitantes a la feria malagueña.

La huella del botellón

La Zona Juventud es la que cocentra mayor cantidad de basura tras cada jornada. Botellas de alcohol y refrescos vacías, restos y envoltorios de comida, vapers usados e incluso ropa tirada cubren el pavimento de esta zona, que se convierte en el punto más conflictivo para los operarios de limpieza.

Cada día, hora tras hora, la fiesta va convirtiendo la explanada en un vertedero. A mayor afluencia de jóvenes, más basura que limpiar. Cuando el sol comienza a empujar a la noche y el botellón se termina, llega el turno de los camiones del servicio de limpieza. Tras dejar todo el suelo el limpio, comienza una nueva jornada y vuelta a empezar.

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Refuerzo especial de limpieza

El vertido constante de desechos por parte de los asistentes en la explanada de la juventud basura es la cara 'B' de la Feria. Para hacer frente a este desafío, el Ayuntamiento de Málaga quiere intentar coneciar a los jóvenes proyectando cada noche, un vídeo mostrando la basura que se acumula, e instando a la gente que utilicen papeleras y contenedores.

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Por otro lado, este año hay un dispositivo especial que cuenta con 500 trabajadores, de los cuales 320 son contrataciones adicionales. Trabajan las 24 horas del día durante toda la feria. También recogen continuamente la basura y limpian las calles del Centro Histórico y del Real de la Feria.

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El operativo cuenta con 80 vehículos, 5.000 papeleras de cartón reciclable y 1.430 papeleras de polietileno, además de refuerzos específicos en el Centro Histórico y el Real. También se han distribuido 10.000 ceniceros reutilizables en las playas de La Malagueta y La Misericordia.