Maitena Berrueco 21 AGO 2026 - 12:51h.

El detenido de 22 años está en prisión provisional y podría haber empezado a actuar hace seis años

La Ertzaintza eleva a 14 las posibles víctimas por agresión sexual en la tienda de golosinas

Compartir







San SebastiánLa investigación iniciada el pasado mes de junio por la Ertzaintza tras detener a un joven de 22 años por dos presuntas agresiones sexuales a una menor en una tienda de golosinas de Donostia ha permitido destapar un caso de dimensiones mucho mayores. Los investigadores sospechan que al menos podría haber 14 víctimas, de entre 10 y 18 años y que las agresiones se habrían estado repitiendo desde 2020. Todas ellas han prestado declaración ante la policía.

Mientras el investigado, que regentaba la tienda de chucherías, permanece en prisión provisional, las pesquisas continúan y no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas, de hecho, se ha solicitado la colaboración ciudadana.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Málaga un fugitivo, condenado por abuso sexual a una menor y pornografía infantil en Alemania

La denuncia de una menor de edad, que narraba haber sido agredida sexualmente dos días en el interior de una tienda de venta de golosinas de la capital guipuzcoana, encendió todas las alertas. Los hechos habían ocurrido los días 25 y 26 de junio y fue el día 30 cuando la Ertzaintza supo de lo ocurrido y comenzó a investigar. Así, se identificó al sospechoso, un joven español de 22 años que fue detenido ese mismo día y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.

Primeras agresiones en 2020

Tras aquella primera denuncia llegaron otras, la investigación reveló indicios de otros hechos similares y, ante las dimensiones del caso, desde el 8 de julio se hizo cargo de la investigación la SECIC (Sección Central de Investigación Criminal de la Ertzaintza), competente en la investigación de delitos contra la libertad sexual de carácter serial.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Canarias un hombre acusado de cometer ocho delitos sexuales contra menores en Reino Unido

Desde entonces, el estudio y análisis conjunto de las evidencias obtenidas, las nuevas denuncias recibidas, las manifestaciones de testigos y la información aportada gracias a la colaboración ciudadana han permitido ampliar progresivamente la investigación e identificar nuevos hechos de posibles agresiones sexuales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta la fecha, la investigación alcanza a 14 posibles víctimas, todas ellas con edades comprendidas entre 10 y 18 años en el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos. Los primeros hechos denunciados se remontan al año 2020, por lo que las diligencias abarcan actualmente, un periodo de aproximadamente 6 años. La SECIC ha tomado declaración a todas ellas en el marco de las correspondientes diligencias, habiendo relatado hechos de naturaleza similar y aportado elementos de interés para la investigación. Los hechos investigados revisten especial gravedad y presentan elementos comunes en cuanto a su naturaleza y forma de comisión.

La investigación continúa abierta y la SECIC sigue analizando las evidencias e informaciones obtenidas con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos, determinar su posible relación e identificar a otras personas que pudieran haber resultado afectadas. Se da la circunstancia de que alguno de los hechos corresponde a un periodo en el que investigado era menor de edad. Estas actuaciones han sido recogidas en diligencias que comprenden diferentes posibles víctimas y de las que conoce la Fiscalía de Menores.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ante el periodo temporal que abarca la investigación y la posibilidad de que puedan existir otras víctimas que hasta el momento no hayan comunicado los hechos, la Ertzaintza vuelve a solicitar la colaboración ciudadana.