Para acceder al sorteo de las 50 entradas dobles hay que disponer del carné joven, haber nacido o residir en Cantabria y tener entre 14 y 30 años

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El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha una iniciativa destinada a combatir la soledad no deseada y reforzar los vínculos entre generaciones. Bajo el lema ‘Tu gran noche… Su gran noche’, la Consejería de Inclusión Social regalará 50 entradas dobles para el concierto que Raphael ofrecerá el próximo 11 de septiembre en la plaza de toros de Santander.

El sorteo de las 50 entradas será el 1 de septiembre

Según informa ‘El Diario Montañés’, las entradas dobles incluyen un paquete de bienvenida y un cáterin exclusivo durante el evento. La única condición para participar es que el joven acuda acompañado de una persona mayor de 65 años, que no tiene por qué ser familiar.

Para optar a las entradas, los jóvenes deben cumplir tres requisitos: disponer del carné joven, haber nacido o residir en Cantabria y tener entre 14 y 30 años. El plazo para participar en la rifa permanecerá abierto hasta el 31 de agosto, mientras que el sorteo se celebrará el 1 de septiembre. Ese mismo día se publicará la lista de ganadores en la web de jovenmania, donde también está disponible el formulario de inscripción. Los ganadores podrán recoger las entradas el 7 de septiembre en la sede de la Dirección General de Juventud de Santander.

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El procedimiento para participar es sencillo: seguir en Instagram el perfil @jovenmaniacantabria, registrarse en la plataforma y completar el formulario habilitado para la iniciativa.

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El director general de Dependencia, Eduardo Rubalcaba, destaca que la propuesta pretende “unir a las generaciones a través de la música”, recordando que Raphael es un artista “conocido por todo el mundo” y capaz de conectar con públicos de distintas edades. Rubalcaba subraya que la acción busca devolver a los mayores, “en forma de diversión”, parte del esfuerzo que han dedicado a los demás, y confía en que la iniciativa será un éxito y permitirá desarrollar nuevos proyectos intergeneracionales en el futuro.