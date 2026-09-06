Iván Sevilla 06 SEP 2026 - 12:59h.

Uno de los ladrones encañonó al propietario del negocio y lo amenazó de muerte, mientras el otro cogía el dinero recaudado

A un arrestado se le relaciona con otros tres robos en establecimientos y al otro con dos sustracciones de vehículos

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SevillaYa han sido detenidos los dos encapuchados que atracaron con una pistola un bazar chino en Los Palacios (Sevilla), incluso encañonando al dueño y amenazándolo, según captaron las cámaras de vigilancia.

La Guardia Civil ha informado este 6 de septiembre de que ambos arrestados están acusados del robo con violencia e intimidación cometido el 26 de agosto en la localidad sevillana.

A bordo de una moto, tres individuos llegaron a la tienda, ocultando sus caras con capuchas, bragas y pasamontañas. Mientras uno apuntaba con el arma corta al propietario del negocio, el otro accedía a coger el dinero recaudado.

En las imágenes grabadas por el sistema de seguridad del local se vio claramente cómo transcurrieron los instantes del atraco. El gerente trató de defenderse para evitar la sustracción del dinero.

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Forcejeos con los ladrones y alarma social generada

Durante los forcejeos con los ladrones, tanto él como la otra dependienta que había resultaron lesionados y requirieron atención médica posteriormente, cuando ya los sospechosos se marcharon.

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Uno, que llevaba el casco de la motocicleta puesto, incluso se estampa contra una estantería y cae al suelo al pelearse con el dueño. La Benemérita ha recordado que el suceso provocó una importante alarma social.

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Especialmente entre comerciantes y vecinos del pueblo, que al ver el vídeo sintieron miedo por si la situación podía a repetirse en sus negocios. Los agentes iniciaron la investigación analizando ese material audiovisual.

Gracias a los indicios obtenidos, pudieron identificar a uno de los presuntos autores, el que entró detrás del mostrador para llevarse el efectivo. Entonces, se montó un operativo para su arresto.

Implicados en otros robos en locales y de vehículos

De forma paralela, informa la Guardia Civil, relacionaron al detenido con otros tres presuntos robos con fuerza cometidos en diferentes locales durante el mismo mes de agosto.

Para estos delitos, habría usado un vehículo sustraído antes en el municipio de Gelves. En cuanto al segundo implicado en el atraco al bazar, presuntamente fue el que empuñó la pistola.

A él se le atribuye también la participación en dos robos de vehículos que ocurrieron en Los Palacios precisamente en días previos al asalto. Los agentes siguen investigando para localizar al tercer implicado en los hechos.