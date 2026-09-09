Manuel Pimentel Almería, 09 SEP 2026 - 06:30h.

La familia del difunto ha recibido en el Reino Unido dos multas de tráfico a nombre de la víctima por infracciones cometidas recientemente con el coche que poseía en España

La familia de Brett Dryden, un británico hallado muerto en Mojácar, clama justicia desde Reino Unido: "No murió de forma natural"

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Mientras los familiares de Brett Dryden, un británico de 35 años que fue hallado muerto en Mojácar (Almería) con signos de violencia en su vivienda en julio de 2024, sigue clamando justicia, la burocracia española les ha sumado un nuevo e insólito revés.

Dos años después del fallecimiento del joven, la familia ha recibido en el Reino Unido dos multas de tráfico a nombre de la víctima por infracciones cometidas recientemente con el coche que poseía en España. Un hecho que confirmaría que el vehículo que Dryden poseía en España está siendo utilizado por alguien.

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Según recoge el 'Diario de Almería', la madre de la víctima, Sandra Dryden, ha confirmado la recepción de estas sanciones hace escasas semanas, mostrando su estupefacción ante la falta de control sobre los bienes del joven.

Sandra se pregúnta cómo es posible que la Guardia Civil no se haya dado percatado de que el coche de su hijo circula por las carreteras de Mojácar, mientras los expedientes administrativos siguen tramitándose automáticamente a nombre de una persona que falleció hace más de dos años.

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Giro en el caso

Este giro de los acontecimientos en el caso se producen en un momento crítico de la investigación. El procedimiento judicial se encuentra actualmente paralizado tras el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera (Almería) al no constar un autor identificado.

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No obstante, la representación legal de los allegados ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería, que debe resolver si ordena la reapertura de las actuaciones.

Paralelamente, la familia de este joven británico, que llevaba cinco años afincado en el municipio almeriense, prepara una manifestación frente a la sede de los juzgados de ALmería capital fijada para el 11 de abril de 2027, día en el que el joven habría cumplido 38 años.

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Por otro lado, la justicia británica activará próximamente una investigación para determinar de manera formal las causas de la muerte con la que el entorno de la víctima espera conseguir nuevas evidencias que obliguen a reabrir la causa en España.

Contradicciones la investigación

El caso ha estado marcado por ciertas discrepancias entre los informes forenses. El hallazgo del cuerpo en el callejón de la Mora, en el núcleo de Ventanicas-El Cantal, se saldó inicialmente con un informe de autopsia en Almería que señalaba un consumo accidental de sustancias como las cusas del fallecimiento. Sin embargo, los indicios recabados por el Equipo de Homicidios de la Guardia Civil inclinaron las pesquisas hacia un móvil criminal.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona registraron la entrada de dos varones con el rostro cubierto en la vivienda, poco después de que la víctima regresara con una elevada suma de dinero en efectivo.

Los asaltantes abandonaron el lugar minutos más tarde tras sustraer cerca de 8.000 euros y un teléfono móvil de alta gama. Pese a que los investigadores situaron el rastro de los sospechosos en un inmueble del municipio de Vera, la autoridad judicial determinó que los indicios resultaban insuficientes.

El vuelco definitivo se produjo a finales de 2025, cuando la segunda autopsia efectuada en Reino Unido descartó la hipótesis de la sobredosis. Las pruebas forenses practicadas en suelo británico revelaron la presencia de traumatismos y erosiones compatibles con una agresión física previa, dictaminando que la causa determinante de la muerte fue la asfixia provocada por la aspiración de sangre tras un traumatismo craneal.