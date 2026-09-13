Manuel Pimentel Málaga, 13 SEP 2026 - 07:30h.

El centro de ocio ofrece zonas de juegos para todas las edades y salas privadas para la celebración de cumpleaños

Los precios parten de 10 euros, con packs familiares, descuentos por tiempo de estancia, taquillas y parking gratuitos

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Malagueños y turistas pueden disfrutar desde este 3 de septiembre de un nuevo recinto de ocio destinado para todas las edades. Se trata de 'Jump Joy Mijas', un parque de atracciones multiaventura de más de 5.000 metros cuadrados con una amplia oferta de actividades para toda la familia.

Camas elásticas, toboganes, zonas de bolas, saltos con flotador, rocodromo y laberitos son solo algunos de las propuestas de las que se pueden disfrutar en las instalacioens de este nuevo centro de ocio en la provincia de Málaga.

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Más allá de la playa

El recinto que, como su propio nombre indica, está ubicado en Mijas, combina así deporte con diversión y aventura en el mismo espacio, pensado para todo tipo de público y de todas las edades. Entre sus atracciones, destacan los toboganes gigantes, las piscinas de bolas XXL con varios túneles y desniveles o su particular rocódromo, en el que poder escalar de forma segura sin tener que ir a la montañá.

El parque ofrece también circuitos de obstáculos, una pared de escalada, tirolinas y todo tipo de atracciones pensadas para adultos y pequeños. Todo ello en un espacio "seguro y climatizado", tal y como indican desde 'Jump Joy'.

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Uno de los grandes atractivos del recinto para los niños es la gran grúa gigante: una atracción con la que pueden jugar a mover las bolas y sentirse como pequeños constructores.

Menús para comer

Con esta reciente apertura, este municipio de la costa de Málaga amplía su oferta de ocio familiarl, consolidándose así como un destino para turistas que buscan planes de ocio más allá de la playa.

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El parque cuenta con una zona exclusivamente dedicada para niños de 3 a 6 años en la que también puede entrar un adulto como acompañante sin coste. También hay una zona junior reservada para niños mayores de más de 1,20 metros de altura, en la que los adultos también pueden disfrutar abonando su entrada.

Precios y horarios

Los precios parten desde los 10 euros, e incluyen packs familiares con descuentos en función del tiempo de estancia. Los usuarios podrán dejar sus enseres en taquillas gratuitas y ofrece un parking privado gratuito para clientes.

Además de numerosas zonas de juego y atracciones, también pueden celebrares cumpleaños resevando salas privadas con diferentes ofertas. El recinto ofrece la posibilidad de comer o merendar allí mismo, eligiendo entre los diferentes menús de su carta, como sándwhiches completos, bocadillos de chorizo o lágrimas de pollo con patatas fritas.

El parque de atracciones de Mijas abre todos los días de la semana. El horario de apertura de lunes a viernes es de 16:30 horas a 21:30 horas, mientras que los fines de semana se podrá aprovechar de 12:00 horas a 21:30 horas ininterrupidamente.