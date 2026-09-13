Manuel Pimentel Almería, 13 SEP 2026 - 12:00h.

El precio de la vivienda en la provincia ha aumentado un 15,8% durante el último año, superando la media de Andalucía que se sitúa en el 10,9%

Mojácar se consolida como el municipio más caro de la provincia, Garrucha dispara la subida y Vélez Rubio es el más barato

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Mientras el precio de la vivienda sigue batiendo récords en provincias de Andalucía como Málaga o Cádiz, donde cada vez resulta más inalcanzable para muchos convertirse en propietarios, en Almería los precios de compra siguen lejos de sus máximos históricos del boom inmobiliario de 2007.

No obstante, en Almería también es cada vez más caro comprar una casa, en consonancia con la tendencia nacional, y la provincia lidera ya el encarecimiento de la vivienda de segunda mano en toda Andalucía.

En el último año, ha aumentado un 15,8%, situándose el precio medio en 1.667 euros por metro cuadrado, según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista correspondientes al mes de agosto de 2026.

Los pueblos más baratos de Almería

Si se compara cuánto cuesta acceder a una vivienda en propiedad entre los diferentes municipios almerienses se pueden encontrar diferencias abismales.

El pueblo más barato de Almería para comprar una casa en 2026 es Vélez Rubio, con un precio de tan solo 623 euros por metro cuadrado, casi la mitad de la media provincial. De cerca le siguen Gádor, con 651 euros, y Vélez Blanco, con 686 euros .

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Por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado también se encuentran Berja (795 euros), Olula del Río (812 euros), La Mojonera (832 euros), Albox (922 euros) y el muncipio costero de Adra (985 euros).

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Mojácar lidera los precios más altos

En la cara opuesta de la moneda se encuentra Mojácar, que se consolida como el municipio más caro de la provincia para comprar una vivienda, con un precio de 2.633 euros por metro cuadrado.Le siguen San Juan de los Terreros, con 2.553 euros, y Vera, con 2.455 euros .

Garrucha también supera la barrera de los 2.000 euros, situándose en 2.070 euros por metro cuadrado, lo que supone un espectacular incremento interanual del 33,1%, el más pronunciado de toda la provincia.

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Otros municipios que superan la media incluyen Níjar (1.925 euros), Almería capital (1.807 euros), Roquetas de Mar (1.762 euros), Carboneras (1.706 euros) y Arboleas (1.704 euros) .

La diferencia entre el municipio más caro y el más barato supera los 2.000 euros por metro cuadrado, evidenciando una importante brecha entre los distintos municipios. Además, la mayoría de las localidades que han superado cotas históricas durante 2026 se concentran en la comarca del Levante.

Una escalada del 54% en cinco años

El precio medio de la vivienda en la provincia de Almería se sitúa en 1.667 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un incremento del 54,1% respecto a los 1.082 euros que marcaba hace apenas cinco años, lo que equivale a un crecimiento sostenido anual del 9%.

Además, la provincia se encuentra en su punto más alto desde marzo de 2011, cuando el metro cuadrado se situaba en 1.683 euros, cada vez más cerca de las cotas alcanzadas durante el boom inmobiliario.

En cuanto a la capital, alcanzó los 1.793 euros por metro cuadrado en julio de 2026, con un incremento interanual del 10,7%, aunque todavía un 22,4% por debajo de su máximo histórico de 2.309 euros registrado en febrero de 2008.

El fuerte repunte provincial sitúa a Almería a la cabeza del encarecimiento de la vivienda de segunda mano en Andalucía, con un incremento del 18,4% en el último año según datos de Fotocasa, por delante de Jaén (13,6%), Sevilla (11,9%) y Cádiz (11,6%) .