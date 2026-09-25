Manuel Pimentel Jaén, 25 SEP 2026 - 07:30h.

El sindicato SATSE Jaén critica el estado de la planta 4C del Hospital Médico-Quirúrgico, reabierta tras unas obras de mejora

La Delegación de Sanidad asegura que la reapertura fue progresiva y que la Unidad de Medicina Preventiva revisó, limpió y desinfectó las habitaciones antes de ponerlas en marcha

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El Sindicato de Enfermería SATSE Jaén ha denunciado la reapertura de la planta 4C del Hospital Médico Quirúrgico "sin que la unidad reúna las condiciones adecuadas de orden y limpieza para garantizar una atención sanitaria de calidad y seguridad a los pacientes".

Según el sindicato, esta unidad ha estado cerrada durante dos meses, del 15 de julio al 16 de septiembre como parte del plan de cierre estival de camas, periodo en el que se ha aprovechado para ejecutar unas obras de mejora en las instalaciones.

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"Deficiente planificación"

Sin embargo, desde la organización sindical reprochan una "deficiente planificación" y que, tras las obras, " la planta ha sido reabierta sin encontrarse en condiciones óptimas para albergar pacientes" con "importantes deficiencias en materia de orden, limpieza y acondicionamiento general".

"Resulta incomprensible que una planta que ha permanecido cerrada durante más de dos meses no haya sido preparada adecuadamente para su reapertura", aseguran SATSE en un comunicado en el que critican que "se haya priorizado la apertura de la unidad frente a la garantía de unas condiciones adecuadas para pacientes y profesionales".

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Malestar entre los trabajadores

Asimismo, el sindicato sanitario denuncia "el malestar entre los profesionales que se ven obligados a iniciar su actividad en unas condiciones alejadas de las que deberían exigirse en una unidad hospitalaria, además de transmitir una imagen impropia de un centro sanitario público":

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Por todo ello, SATSE Jaén ha exigido a la dirección del hospital que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para corregir las deficiencias detectadas y que garantice que las unidades asistenciales solo se abran cuando reúnan las condiciones adecuadas de limpieza, organización y funcionamiento.

"Limpiadas y desinfectadas"

Por su parte, desde la Delegación de Sanidad han asegurado que la puesta en marcha de la unidad se ha realizado de forma "planificada y progresiva, garantizando en todo momento las condiciones de seguridad y calidad exigibles en un centro sanitario".

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Además, afirman que "en ningún momento se han habilitado habitaciones que no cumplieran los requisitos necesarios para atender a pacientes" ya que "fueron limpiadas y desinfectadas" y previamente revisadas por la Unidad de Medicina Preventiva, que "verificó que reunían las condiciones necesarias antes de su puesta en funcionamiento".

Por último han añadido que el servicio de limpieza se reforzó según las necesidades de la unidad y que la actividad en dicha planta del hospital "se ha desarrollado conforme a estos principios desde su reapertura".