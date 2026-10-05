Ayudas para cambiar una instalación de gasóleo por aerotermia: las subvenciones que siguen abiertas en 2026

Madrid y Galicia mantienen en 2026 ayudas para sustituir sistemas de gasóleo por aerotermia

Subvenciones para cambiar ventanas y ahorrar luz, la ayuda ‘oculta’ que se pide por comunidades

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Cambiar una vieja caldera de gasóleo por un sistema de aerotermia puede reducir el consumo de combustibles fósiles y, en algunos casos, acceder a ayudas públicas todavía activas en 2026. No existe una subvención estatal única para cualquier vivienda, pero sí hay convocatorias autonómicas y municipales que financian parte de la inversión, con condiciones muy distintas según el lugar de residencia.

Una de las líneas más claras se encuentra en Madrid, donde el Ayuntamiento mantiene abierto hasta el 13 de noviembre el programa Cambia 360 para renovar instalaciones térmicas. La convocatoria está pensada expresamente para sustituir, total o parcialmente, calderas de gasóleo por sistemas menos contaminantes, entre ellos bombas de calor eléctricas, la tecnología en la que se basa la aerotermia.

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Madrid subvenciona hasta el 50%

En edificios residenciales, el incentivo base del programa madrileño alcanza el 50% de la inversión subvencionable, sin incluir el IVA. El límite es de 5.000€ por vivienda y de 200.000€ por edificio. Para inmuebles del sector terciario, la ayuda parte del 35% y puede alcanzar un máximo de 150.000€ por edificio.

La cantidad final puede ser inferior al incentivo base. La convocatoria aplica coeficientes según se retiren todas las calderas de gasóleo o solo una parte y según el porcentaje de energía renovable que aporte el nuevo sistema. La sustitución completa por bombas de calor renovables es, por tanto, la opción que permite aprovechar mejor el incentivo previsto.

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Pueden solicitar estas ayudas las comunidades de propietarios de edificios residenciales privados con dos o más viviendas. También pueden optar determinadas personas jurídicas, comunidades de bienes y otros propietarios o arrendatarios de edificios, fincas o locales incluidos en la convocatoria. La reforma debe realizarse durante 2026 y los equipos instalados tienen que ser nuevos.

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Además, no basta con comprar una bomba de calor: la instalación debe quedar correctamente ejecutada y certificada. La antigua caldera de gasóleo debe inutilizarse y entregarse a un gestor autorizado de residuos. El programa exige también justificar las facturas y los pagos mediante medios bancarios, además de tramitar el correspondiente certificado de la instalación térmica.

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Ayudas de hasta 2.500€ por vivienda

Galicia dispone de otra convocatoria abierta durante 2026 para instalaciones renovables térmicas en el sector residencial de ámbitos no urbanos. El plazo termina el 30 de septiembre y la aerotermia cuenta con una partida específica de 800.000€ dentro de un presupuesto total de 2,1 millones destinado también a biomasa, geotermia, hidrotermia y solar térmica.

En este caso, la ayuda cubre el 50% de la inversión elegible y establece un máximo de 2.500€ por vivienda para aerotermia e hidrotermia. En proyectos que afecten a varias viviendas, el límite global asciende a 40.000€. Pueden ser beneficiarias personas físicas, determinadas sociedades patrimoniales y comunidades o mancomunidades de vecinos con inmuebles residenciales en Galicia.

La convocatoria gallega impone varios requisitos técnicos. Las bombas de calor deben ser como mínimo de clase A en calefacción a baja temperatura y acreditar un rendimiento estacional suficiente para ser consideradas renovables. No se subvencionan los sistemas aire-aire ni los equipos monobloc destinados exclusivamente a producir agua caliente sanitaria. En aerotermia, el circuito secundario debe trabajar a baja temperatura, mediante soluciones como suelo radiante, radiadores preparados para ello o fancoils.

Otro requisito importante es el momento de empezar la actuación. En Galicia no se admiten proyectos iniciados antes de presentar la solicitud, por lo que contratar o pagar determinados trabajos antes de tramitar la ayuda puede dejar fuera toda la inversión. El equipo principal, sus accesorios, el montaje y el conexionado sí figuran entre los conceptos subvencionables.

No todas las ayudas son iguales

Más allá de estas convocatorias directas, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 permite financiar actuaciones de rehabilitación energética que reduzcan el consumo de energía primaria y excluye las inversiones en nuevos generadores térmicos alimentados con combustibles fósiles. Su aplicación concreta depende, sin embargo, de las convocatorias que publique cada comunidad autónoma.

Antes de sustituir una caldera de gasóleo conviene comprobar qué ayudas están abiertas en el lugar donde se encuentra la vivienda y leer sus bases antes de encargar la obra. Los plazos, los equipos admitidos y la documentación cambian mucho de un programa a otro. En una instalación de aerotermia, hacer primero el gasto y consultar después puede significar perder una subvención de varios miles de euros.