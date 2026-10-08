Manuel Pimentel Granada, 08 OCT 2026 - 15:19h.

La Universidad de Granada investiga lo ocurrido y ha reforzado la seguridad de la Escuela Técnica de Arquitectura, donde irrumpieron los manifestantes

Paloma, la última vecina de un bloque de Granada que lucha por mantener su contrato de alquiler: "Si no han tenido piedad con Maricarmen, imagínate conmigo"

Compartir







Más de medio centenar de personas que participan en la acampada por la vivienda de Granada han protagonizado este miércoles un escrache en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la ciudad contra un profesor de este centro de la Universidad de Granada (UGR).

Con gritos de "fuera rentistas de nuestros barrios" o "no al negocio de la vivienda", los manifestantes han irrumpido en el aula de este profesor asociado del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, al que acusan de adquirir un bloque de viviendas en Plaza Nueva y desahuciar a los vecinos con contratos de alquiler.

PUEDE INTERESARTE Maricarmen murió horas antes de firmar el contrato para regresar a su casa: se despidió de sus seres queridos antes de ser sedada

Según ha explicado la coordinadora de la Organización Estudiantil Socialista, You Hazin, este docente actualmente está tratando de desahuciar a Paloma, la última vecina que queda en el edificio de Plaza Nueva. No obstante, ha asegurado que ella es "una más" de las seis personas a las que ha desahuciado en los últimos meses.

PUEDE INTERESARTE El limbo de los vecinos de un edificio de Granada que compraron su casas y hoy temen perderlas: un fondo reclama el desalojo de la familias

Acampada en Granada

La acción, promovida por la Organización Estudiantil Socialista junto al Frente de Estudiantes y la Asamblea de Estudiantes Permanente, se enmarca en las actividades de la acampada instalada en el Palacio de Congresos de Granada, donde este miércoles hay unas 200 tiendas de campaña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La coordinadora ha detallado que el objetivo de la protesta ha sido reivindicar que la vivienda no sea un valor de mercado ni un bien para comerciar, sino que cuente con un acceso "universal, gratuito y de calidad" que responda a las necesidades de la población.

Además, ha criticado la "complicidad directa" de las administraciones públicas y de los fondos buitre con este tipo de prácticas inmobiliarias y ha pedido responsabilidad a quienes llevan a cabo estos procesos de desahucio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Esta mañana hemos estado en la Facultad de Arquitectura un grupo de organizaciones que participamos en la Acampada por la Vivienda a señalar a Rubens Cortez, profesor de la UGR propietario de tres edificios completos que desahucia y va a desahuciar a familias de nuestros barrios. ¡Fuera rentistas de la universidad!", ha denunciado en redes sociales la Asamblea de Estudiantes Permanente.

La UGR refuerza la seguridad en la facultad

Por su parte, fuentes de la Universidad de Granada han indicado que "se está investigando" lo ocurrido en la Escuela de Arquitectura y que han reforzado la seguridad en el centro tras la irrupción de los manifestantes en la ETSAG mientras se impartían clases en el aula.

Los organizadores del escrache han indicado que esta acción se enmarca dentro de la actividades de la acampada del Palacio de Congresos de Granada en protesta por la crisis de la vivienda, como está suciediendo en varias ciudades del país.

Esta movilización surgió a raíz de la iniciativa surgida en Sol, Madrid, motivada por el desalojo de Maricarmen, la anciana de 87 años que falleció este miércoles, apenas dos semanas después de haber sido desahuciada de la vivienda en la que vivía.