Alberto Núñez Feijóo asegura que todos los candidatos "se han excedido" en los ataques, incluido él

La entrevista íntegra de Carlos Franganillo a Alberto Núñez Feijóo en 'Informativos Telecinco': "Si VOX sigue siendo la tercera fuerza respetaré el resultado de las urnas"

Compartir







El contexto político que vive España a tan solo unos días de las elecciones generales se caracteriza por su tensión entre todos los partidos que se presentan como candidatos, en especial entre el bloque del Partido Popular y el PSOE.

Alberto Núñez Feijóo ha hablado en Informativos Telecinco con Carlos Franganillo sobre ese aumento de la tensión y cómo el lenguaje se ha ido endureciendo, además de notar cierta cercanía con Vox, que ha dado como resultado un gobierno mixto entre ambos partidos de la derecha en algunas comunidades.

Feijóo ha querido mencionar que la ministra de Universidades "ha dicho hace unas horas que lo que había que 'darme era cuatro bofetadas' y me llamó 'energúmeno'. Si usted coge los tweets de ministro del gobierno de España, bueno, el número de descalificaciones al jefe de la oposición son máximas". Aún así, ha asegurado que él no es partidario de este lenguaje que todos nos hemos excedido, yo también".

Dice que lo hizo por "legítima defensa"

A pesar de aceptar que no le gusta utilizar este tipo de lenguaje o ataques entre los diferentes políticos, ha asegurado que considera que sus ataques los hizo en "legítima defensa, pero puede ser que no", añade.

Además, ha asegurado que en su partido ha pedido "tranquilidad y he pedido bajar el tono. Pero el nivel de provocación es continuo. Yo no he hablado del muro, eso lo ha hablado el presidente del gobierno. Yo no he acabado en ninguna trinchera. Yo no he dicho que no puede gobernar en ningún sitio el Partido Socialista".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque el líder del Partido Popular ha asegurado que ha pedido tranquilidad entre los miembros de su Gobierno, Feijóo ha querido terminar este bloque de la entrevista mencionando que en ningún país de la Unión Europea hay tantas imputaciones relacionadas con un Gobierno o incluso, con la familia del presidente del país.

Sobre la estrategia de Sánchez en el próximo debate

Con respecto al jueves, el debate con los otros tres candidatos a las elecciones generales, Feijóo dice que hará "el debate que tengo previsto. No sé lo que va a hacer el señor Sánchez. No sé si va a subir el tono, lo va a bajar, va a hablar de otras cosas. Me imagino que va a hacer una cosa simple: decir no a Feijóo-Abascal, pero tampoco me preocupa mucho".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para terminar, asegura que "Sánchez quiere absorber por fusión toda la izquierda y me sorprende mucho que haya gente de izquierdas honestas en nuestro país que vaya a votar a un gobierno con los mayores casos de corrupción de la historia. Pero lo de Feijoo Abascal es un tema que está tan puesto ya que yo creo que la mayoría de la gente ya nadie lo escucha", termina diciendo.